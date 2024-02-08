В продажу вернутся пустые, но очень дешевые комплектации

Производители начали убирать опции, чтобы сделать автомобили дешевле

В частности, Ford решил отказаться от системы автоматической парковки, которой, как выяснилось, никто из клиентов не пользуется.

При этом отказ от установки системы Active Park Assist позволит компании сэкономить. Автомобили же без нее станут дешевле и потому конкурентоспособнее.

Такова новая стратегия экономии компании Ford, которая подразумевает прекращение установки функций, которыми не пользуются его клиенты.

Ford поставил перед собой задачу сэкономить 2 миллиарда долларов. Значительная часть этой экономии будет получена за счет снижения стоимости перевозок и оптимизации цепочек поставок.

Исполнительный директор Ford Кумар Галхотра говорит, что компания продолжает выяснять, от каких еще систем можно избавиться без ущерба для покупателей, функций, которыми не пользуются ее клиенты.

«Одним из примеров является система автоматической параллельной парковки, – говорит Галхотра. – Ею пользуются очень, очень немногие. Поэтому мы можем убрать эту функцию. Это около 60 долларов экономии с автомобиля, 10 миллионов долларов в год».

Пока неясно, какие еще функции будут убраны в рамках стратегии, но известно, что в компании также изучают вопрос, как можно сэкономить на дизайне автомобилей.

«В одном из наших автомобилей мы использовали аэродинамические щитки для экономии топлива. Но уже найден другой способ экономии топлива, который позволит экономить 40 долларов на каждом автомобиле, – объяснил Галхотра. – Таким образом, это примерно еще 10 миллионов долларов в год».