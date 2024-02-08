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Что Путин расскажет Карлсону про российский автопром
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Что Путин расскажет Карлсону про российский автопром
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Что Путин расскажет Карлсону про российский автопром

Интервью десятилетия Карлсона с Путиным выйдет сегодня ночью

Как объяснил всемирно известный американский журналист Такер Карлсон, в США совершенно не знают, что происходит в России, и не имеют ни малейшего представления. Это касается абсолютно всего: от позиции главы государства и его граждан по самым важным вопросам до реального состояния экономики и промышленности.

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Тем временем промышленность России – на подъеме. Она обеспечивает страну не только гражданскими, но и военными автомобилями, в которых сегодня нет недостатка. И этот вопрос, надо полагать, тоже будет затрагиваться в интервью.

Зная об умении нашего президента приберегать веские доводы и неожиданные цифры статистики для особых случаев, когда те буквально выстреливают, стоит ожидать очень интересных цифр и фактов. Поэтому не пропустите интервью десятилетия, которое дал на днях Владимир Путин.

Напомним, что интервью Такера Карлсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет опубликовано в 2 часа ночи по московскому времени 9 февраля 2024 года на сайте Такера Карлсона, откуда оно разлетится по всем хостингам и соцсетям. Нам перевод этого интервью не понадобится.

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Кирилл Панов
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
08.02.2024
Фото:Wikimedia
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