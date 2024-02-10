Пикап влетел в бензоколонку и снес АЗС – видео

Зрелищное ДТП – автомобиль на полном ходу снес бензоколонку

Это видео было снято в Нью-Мексико (США). В нем пикап врезается в бензоколонку и разносит заправочную станцию в щепки. А все из-за того, что у человека за рулем случился приступ.

К счастью, никто не погиб, а водитель, как сообщается, отделался лишь незначительными травмами.

Когда автомобиль с регистратором, на который было все снято, подъезжает к заправочной станции, мы видим фары приближающегося пикапа. Все кажется нормальным, пока авто внезапно не поворачиваtт в сторону АЗС, не сбрасывая при этом скорость.

Пикап сбивает колонку и едет сквозь пламя в столбы навеса. Навес падает на пикап, а разлитый бензин загорается.

Если бы автомобиль ехал с меньшей скоростью, то мог бы застрять под рухнувшим навесом и сгореть. Но благодаря инерции пикап проскочил опасное место и, по словам очевидцев, остановился возле дерева.