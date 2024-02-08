Камеры научились фиксировать машины без госномеров

Дорожные камеры теперь выявляют авто без номеров, а на постах ДПС их ловят

С начала этого года дорожные камеры в Московском регионе (включая столицу и область) начали выявлять автомобили без государственных номерных знаков. Об этом источник в ГИБДД рассказал Телеграм-каналу No Limits.

Эта информация автоматически передается на стационарные посты ДПС или экипажам на дорогах. И теперь водители не могут проехать без регистрационных номеров, инспекторы их останавливают и выписывают штрафы.

Для постановки на учет в МРЭО по закону предоставляется 10 суток. В 2022 году Госавтоинспекция даже дала специальное указание сотрудникам, чтобы те не придирались к водителям, которые едут без номеров, если есть договор купли-продажи со сроком менее десяти дней. И это правило никто не отменял.

Но все изменило недавнее постановление Верховного суда, который подтвердил решение нижестоящих судов, что право на регистрацию транспортного средства в течение 10 суток после приобретения не предоставляет автоматически права на управление данным транспортным средством без регзнаков. То есть теперь выходит, что новый автомобиль не может покинуть автосалон без постановки на учет в ГИБДД и получения номеров.

Согласно статье 12.2. КоАП РФ, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков влечет административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Раньше гаишники не штрафовали таких водителей, но этим стали пользоваться мошенники, которые ездили без номеров, нарушали ПДД и не платили штрафы.