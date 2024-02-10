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Новый Ford Explorer для китайского рынка: чем отличается от американского?

Китайское подразделение Ford представило новую версию кроссовера Explorer

Новый Ford Explorer для Китая получил более агрессивный дизайн в передней части, новую шестигранную решетку радиатора, черненый передний бампер и 21-дюймовые диски в спортивном стиле.

Ford Explorer для китайского рынка
Ford Explorer для китайского рынка

Черная версия кроссовера отличается хромированной решеткой радиатора с другим рисунком, серебристой «губой» на переднем бампере и колесными дисками размером 20 дюймов.

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Задняя часть автомобиля не претерпела существенных изменений. Единственное отличие от американской версии – черненый буквенный логотип Explorer на версии ST-LINE.

Интерьер нового Ford Explorer для Китая во многом повторяет интерьер американской версии. Автомобиль оснащен 12,3-дюймовым центральным дисплеем, 10,1-дюймовой цифровой панелью приборов и новой центральной консолью.

Китайский Ford Explorer оснащается четырехцилиндровым двигателем объемом 2,3 л мощностью 276 л. с. и крутящим моментом 425 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 200 км/ч.

Новый Ford Explorer поступит в продажу в начале 2024 года. Цены на автомобиль пока не объявлены.

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
10.02.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Ford Explorer (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!

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