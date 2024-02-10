#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рабочий объем подняли за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня – было 105х128, стало 110х135 мм
10 февраля
В России начат выпуск 6-цилиндровых турбодизелей (ЯМЗ)
Ярославский моторный завод запустил...
ЯМЗ-53705
10 февраля
В России начали производить абсолютно новый дизельный двигатель
ЯМЗ запустил в производство новое поколение...
Китай «топит» за экологию
10 февраля
Китай «топит» за экологию
Китай будет субсидировать международные проекты...

В России начат выпуск 6-цилиндровых турбодизелей (ЯМЗ)

Ярославский моторный завод запустил производство турбодизеля повышенной мощности

Расположенный в Ярославле завод «Автодизель» дал старт серийной сборке средних рядных двигателей ЯМЗ-537. Относящаяся к семейству ЯМЗ-530 рядная «шестерка» ЯМЗ-537 отличается от предшественника ЯМЗ-536 увеличенным с 6,65 л до 7,7 л рабочим объемом, возросшей с 330 до 360 л.с. мощностью и доведенным до 1500 Нм крутящим моментом. Удельный расход топлива (отношение «обычного» расхода к мощности) осталось неизменным.

Рабочий объем подняли за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня – было 105х128, стало 110х135 мм
Рабочий объем подняли за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня – было 105х128, стало 110х135 мм
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

В России представили новый грузовой вездеход Геркулес (видео)
«На двигателях ЯМЗ-537 применена система подачи топлива аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением. Ее компоненты производятся на Ярославском заводе дизельной аппаратуры», – уточняет пресс-служба производителя.

За январь 2024 года «Автодизель» уже выпустил первые 100 агрегатов новой модели. Такие движки будут ставить на технику увеличенной грузоподъемности и производительности. А именно – на сельхозмашины, тяжелые грузовики, городские и пригородные автобусы большого класса.

В ЯМЗ-537 применили систему избирательной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR), поэтому мотор соответствует эконормам Евро-5. Как и все семейство ЯМЗ-530, новая модель имеет высокую ремонтопригодность, обладает ресурсом до 1 млн километров и обеспечена запчастями по всей России, подчеркивают на заводе.

Источник: ЯМЗ «Автодизель»

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:ЯМЗ
Количество просмотров 1
10.02.2024
Фото:ЯМЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0