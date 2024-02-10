В России создали суперпроходимый грузовой вездеход (видео)

Создатель вездехода «Шерп» показал испытания нового внедорожного пикапа АГ-34

Алексей Гарагашьян, известный созданием болотохода «Шерп», представил общественности новый вездеход АГ-34.

АГ-34 имеет капотную компоновку, рессорную подвеску и мощный 240-сильный дизельный двигатель ЯМЗ-534. Такая конструкция обеспечивает ему высокую проходимость и надежность в самых сложных условиях.

АГ-34 на испытаниях

Благодаря внушительному клиренсу в 420 мм и большим колёсам АГ-34 без труда преодолевает глубокие колеи, покрытые жидкой грязью и льдом. Заснеженные просёлочные дороги также не представляют для него препятствия.

Грузоподъёмность вездехода составляет 1,5 тонны, но при необходимости его можно перегрузить вдвое. Это делает АГ-34 незаменимым помощником в различных видах деятельности, связанных с транспортировкой грузов в труднодоступных местах.

Важным преимуществом АГ-34 является его простота в обслуживании и ремонте. Автомобиль не имеет сложных электронных систем, поэтому его обслуживание и ремонт могут быть выполнены даже в полевых условиях.

Создатель АГ-34 уверен, что этот вездеход отлично подойдёт обычным россиянам, проживающим в труднодоступной местности. Стоимость АГ-34 все еще не озвучена.

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Источник: YouTube-канал Алексея Гарагашьяна