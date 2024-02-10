В России создали суперпроходимый грузовой вездеход (видео)
Алексей Гарагашьян, известный созданием болотохода «Шерп», представил общественности новый вездеход АГ-34.
АГ-34 имеет капотную компоновку, рессорную подвеску и мощный 240-сильный дизельный двигатель ЯМЗ-534. Такая конструкция обеспечивает ему высокую проходимость и надежность в самых сложных условиях.
Благодаря внушительному клиренсу в 420 мм и большим колёсам АГ-34 без труда преодолевает глубокие колеи, покрытые жидкой грязью и льдом. Заснеженные просёлочные дороги также не представляют для него препятствия.
Грузоподъёмность вездехода составляет 1,5 тонны, но при необходимости его можно перегрузить вдвое. Это делает АГ-34 незаменимым помощником в различных видах деятельности, связанных с транспортировкой грузов в труднодоступных местах.
Важным преимуществом АГ-34 является его простота в обслуживании и ремонте. Автомобиль не имеет сложных электронных систем, поэтому его обслуживание и ремонт могут быть выполнены даже в полевых условиях.
Создатель АГ-34 уверен, что этот вездеход отлично подойдёт обычным россиянам, проживающим в труднодоступной местности. Стоимость АГ-34 все еще не озвучена.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: YouTube-канал Алексея Гарагашьяна
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!