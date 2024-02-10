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Названы самые надежные автомобили 2023 года: лидеры вас удивят

Агентство J.D. Power сформировало список самых надежных автомобилей в 2023 году

Американское маркетинговое агентство J.D. Power опубликовало свой ежегодный рейтинг надежности автомобилей Vehicle Dependability Study, в котором были названы самые надежные машины в мире.

В целом, надежность автомобилей в этом году несколько снизилась, что отразилось на индексе PP100, который вырос с 186 до 190 пунктов. Это означает, что среднее число проблем на 100 автомобилей увеличилось на 4.

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Основными причинами снижения надежности автомобилей являются проблемы с мультимедийными системами и электронными ассистентами, на которые жалуется все больше автовладельцев. Кроме того, электромобили оказались менее надежными, чем бензиновые модели, с индексом PP100 в 256 против 187 соответственно.

Самым надежным автомобилем в 2023 году, согласно рейтингу J.D. Power, стал Lexus, с индексом PP100 в 135 пунктов. Второе место заняла Toyota (147), а третье - Buick (145).

Porsche 718
Porsche 718

Среди спорткаров самым надежным оказался Porsche 718, а BMW X1 и X6 стали победителями в категориях «Малый премиальный SUV» и «Средний премиальный SUV» соответственно.

Японские бренды Toyota и Lexus оказались лидерами по количеству наград, собрав вместе 9 побед в различных категориях.

Источник: J.D. Power

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
10.02.2024
Фото:Unsplash
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