Hyundai Santa Fe может официально вернуться в Россию, но есть нюанс

В Иране приняли решение начать производство кроссовера Iran Khodro Reera

В сентябре прошлого года в Иране был представлен новый кроссовер Iran Khodro Reera, который вызвал большой интерес у автолюбителей.

Iran Khodro Reera

Внешне автомобиль очень напоминает Hyundai Santa Fe прошлого поколения, но это сходство касается только передней части машины. По слухам, в основе Reera лежит французский Peugeot 2008 второго поколения.

Iran Khodro Reera

Серийное производство Reera уже стартовало, правда, пока в тестовом режиме. Полноценный запуск конвейера запланирован на май, тогда же начнутся и продажи кроссовера. Длина Iran Khodro Reera составляет 4,3 м, под капотом 1,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л. с., который работает в связке с 6-ступенчатым «автоматом». Привод только передний.

Интерьер Iran Khodro Reera

В прошлом году ходило много слухов о том, что автомобили Iran Khodro могут официально появиться в России. Иранские производители заинтересованы в выходе на российский рынок, и ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Но запуск продаж в России может состояться не раньше конца 2024 года.

Стоимость иранского кроссовера пока неизвестна.

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Источник: Российская газета