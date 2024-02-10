Hyundai Santa Fe может официально вернуться в Россию, но есть нюанс
В сентябре прошлого года в Иране был представлен новый кроссовер Iran Khodro Reera, который вызвал большой интерес у автолюбителей.
Внешне автомобиль очень напоминает Hyundai Santa Fe прошлого поколения, но это сходство касается только передней части машины. По слухам, в основе Reera лежит французский Peugeot 2008 второго поколения.
Серийное производство Reera уже стартовало, правда, пока в тестовом режиме. Полноценный запуск конвейера запланирован на май, тогда же начнутся и продажи кроссовера. Длина Iran Khodro Reera составляет 4,3 м, под капотом 1,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л. с., который работает в связке с 6-ступенчатым «автоматом». Привод только передний.
В прошлом году ходило много слухов о том, что автомобили Iran Khodro могут официально появиться в России. Иранские производители заинтересованы в выходе на российский рынок, и ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Но запуск продаж в России может состояться не раньше конца 2024 года.
Стоимость иранского кроссовера пока неизвестна.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Российская газета
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!