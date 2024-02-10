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У администрации Байдена новая паранойя – иномарки

В США обеспокоились тем, что иномарки могут за ними следить

Есть один момент, связанный с южной границей США, из-за которого он хотел бы ее закрыть. Не для людей – для автомобилей. Администрация президента активно воюет с китайской промышленностью (например, действуют повышенные тарифы на поставляемые из Китая автомобили).

Но в Поднебесной нашли способ зайти на рынок США – через Мексику, где строятся новые заводы. Оттуда китайские автомобили везут в США.

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Поэтому Белый дом хочет ввести новые правила, которые не позволят китайским автопроизводителям продавать свои машины в США. Объясняется это защитой американских данных.

Китайские автомобили имеют богатое оснащение и умные технологии, и могут следить за американцами, передавая полученную информацию Компартии Китая.

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Bloomberg пишет, что администрация Байдена хочет издать указ о защите персональных данных уже на следующей неделе. В нем будет оговариваться запрет на передачу данных за пределы США.

Кстати, в Китае автомобилям Tesla запрещен въезд на некоторые территории из-за опасения, что камеры электромобилей могут передавать снятые там видео ЦРУ. Но это не поголовный запрет. Он касается только оборонных и государственных предприятий.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
10.02.2024
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