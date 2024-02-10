В России построили деревянный «Гелендваген» в натуральную величину

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Блогеры из YouTube-канала «Гараж 54» представили свою вторую «столярную» работу, создав Mercedes-Benz G 55 AMG из лиственницы, при этом получив поддержку специалистов компании по пиломатериалам и погонажным изделиям.

Mercedes-Benz G 55 AMG из дерева
Mercedes-Benz G 55 AMG из дерева

Для создания этой уникальной копии использовалось 25 квадратных метров планкена из лиственницы и стандартные инструменты для деревообработки. Результат получился поразительно точным: размеры копии полностью соответствуют оригинальной модели, а капот и двери даже открываются.

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Однако, чтобы сохранить неповторимость автомобиля, создатели ограничились только внешней частью, и садиться в салон не предлагают.

Мастера сделали особый акцент на деталях, таких как радиаторная решетка, узнаваемые поворотники и значок «Мерседеса». Интересно, что единственными металлическими элементами остались рама и двигатель «Гелика». По словам авторов, точный вес копии не был уточнен, но они отметили, что он ощутимый из-за тяжести древесины лиственницы.

Источник: YouTube-канал «Гараж 54»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
10.02.2024
Фото:YouTube
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2