В России построили деревянный «Гелендваген» в натуральную величину
Блогеры из YouTube-канала «Гараж 54» представили свою вторую «столярную» работу, создав Mercedes-Benz G 55 AMG из лиственницы, при этом получив поддержку специалистов компании по пиломатериалам и погонажным изделиям.
Для создания этой уникальной копии использовалось 25 квадратных метров планкена из лиственницы и стандартные инструменты для деревообработки. Результат получился поразительно точным: размеры копии полностью соответствуют оригинальной модели, а капот и двери даже открываются.
Однако, чтобы сохранить неповторимость автомобиля, создатели ограничились только внешней частью, и садиться в салон не предлагают.
Мастера сделали особый акцент на деталях, таких как радиаторная решетка, узнаваемые поворотники и значок «Мерседеса». Интересно, что единственными металлическими элементами остались рама и двигатель «Гелика». По словам авторов, точный вес копии не был уточнен, но они отметили, что он ощутимый из-за тяжести древесины лиственницы.
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Источник: YouTube-канал «Гараж 54»
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.