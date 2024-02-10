В России отреставрировали редчайший советский автобус

В России решили отреставрировать междугородний автобус ЗИЛ-127 образца 1956 года

Реставрация автобуса ЗИЛ-127 проводилась в течение нескольких лет на базе «Музея гаража особого назначения». Во время реставрации были восстановлены оригинальные узлы и агрегаты автобуса, а также его внешний вид.

ЗИЛ-127 образца 1956 года

Этот уникальный для того времени автобус был рассчитан на 32 пассажира, каждое пассажирское место оснащалось индивидуальным источником света. В салоне была предусмотрена эффективная система отопления и мягкие кресла самолетного типа. Также у каждого пассажира было место для ручной клади, в виде сеточки над сиденьями. Крупный багаж размещался в двух отсеках под полом автобуса.

ЗИЛ-127 образца 1956 года

Место водителя отделялось от салона металлической перегородкой с двумя окнами: задним и боковым. Окна перегородки закрывались шторками, которые после отстегивания автоматически наматывались вверх. Также в салоне находился турникет, который отделял водителя и пассажиров. Сиденье водителя оснащено регулировками наклона спинки и продольного положения подушки.

ЗИЛ-127 образца 1956 года

Дизайн ЗИЛ-127 был создан в стиле американских дальнемагистральных автобусов тех лет. Внешне автобус отличался большим количеством хромированных элементов. Автобус оснащался дизельным двигателем ЯМЗ-206Д мощностью 180 л. с. Максимальная скорость автобуса составляла 111 км/ч, но при этом по правилам дорожного движения разрешалось ехать не более 95 км/ч.

Всего за время производства был выпущен 851 автобус ЗИЛ-127. До наших дней сохранилось только четыре таких автобуса, и только один из них находится на ходу.

После завершения реставрации автобус был представлен на выставке ретро-автомобилей в Москве.

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Источник: Южный автомобиль