#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЯМЗ-53705
10 февраля
В России начали производить абсолютно новый дизельный двигатель
ЯМЗ запустил в производство новое поколение...
Китай «топит» за экологию
10 февраля
Китай «топит» за экологию
Китай будет субсидировать международные проекты...
Интерьер Jetta VA3
10 февраля
Надежный аналог Весты и Соляриса замечен в продаже в России
Бюджетный седан Jetta VA3 привезли в Россию по...

В России начали производить абсолютно новый дизельный двигатель

ЯМЗ запустил в производство новое поколение дизельных двигателей ЯМЗ-537

В январе Ярославский моторный завод «Автодизель» начал серийное производство новых средних рядных двигателей ЯМЗ-537. Эти двигатели являются дальнейшим развитием моторов серии ЯМЗ-536, но имеют ряд существенных отличий.

ЯМЗ-53705
ЯМЗ-53705

Новому двигателю увеличили объем с 6,65 л до 7,7 л. Мощность возросла с 330 до 360 л. с., а крутящий момент до 1500 Н·м. Расход топлива остался на прежнем уровне, как и в двигателе ЯМЗ-536.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Двигатели ЯМЗ-537 оснащены системой подачи топлива аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением. Компоненты системы производятся на Ярославском заводе дизельной аппаратуры.

Новые двигатели ЯМЗ-537 предназначены для установки на сельскохозяйственную технику, тяжелые грузовые автомобили, а также городские и пригородные автобусы большого класса.

По словам пресс-службы ЯМЗ, двигатели семейства ЯМЗ-530 отличаются высокой ремонтопригодностью и в полном объеме обеспечены запасными частями во всех регионах эксплуатации. Ресурс новых двигателей составляет до 1 млн км.

Источник: Ярославский моторный завод

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Ярославский моторный завод
10.02.2024
Фото:Ярославский моторный завод
Поделиться:
Оцените материал:
0