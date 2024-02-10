В России начали производить абсолютно новый дизельный двигатель

ЯМЗ запустил в производство новое поколение дизельных двигателей ЯМЗ-537

В январе Ярославский моторный завод «Автодизель» начал серийное производство новых средних рядных двигателей ЯМЗ-537. Эти двигатели являются дальнейшим развитием моторов серии ЯМЗ-536, но имеют ряд существенных отличий.

ЯМЗ-53705

Новому двигателю увеличили объем с 6,65 л до 7,7 л. Мощность возросла с 330 до 360 л. с., а крутящий момент до 1500 Н·м. Расход топлива остался на прежнем уровне, как и в двигателе ЯМЗ-536.

Двигатели ЯМЗ-537 оснащены системой подачи топлива аккумуляторного типа с микропроцессорным управлением. Компоненты системы производятся на Ярославском заводе дизельной аппаратуры.

Новые двигатели ЯМЗ-537 предназначены для установки на сельскохозяйственную технику, тяжелые грузовые автомобили, а также городские и пригородные автобусы большого класса.

По словам пресс-службы ЯМЗ, двигатели семейства ЯМЗ-530 отличаются высокой ремонтопригодностью и в полном объеме обеспечены запасными частями во всех регионах эксплуатации. Ресурс новых двигателей составляет до 1 млн км.

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Источник: Ярославский моторный завод