Пикап, адаптированный для русской зимы, скоро появится в продаже
Dongfeng Warrior MS600 – это полноприводный пикап, разработанный китайской автомобилестроительной компанией Dongfeng Motor. Автомобиль был представлен в 2019 году и предназначен для использования в аварийно-спасательных службах, медицине и здравоохранении, а также для полевых операций и бездорожных путешествий.
Dongfeng Warrior MS600 построен на технологической платформе Dongfeng Warrior MS-1, которая была разработана для военных целей. Автомобиль отличается прочной конструкцией, высоким клиренсом и мощным двигателем.
Dongfeng Warrior MS600 оснащен 6,7-литровым дизельным двигателем, который выдает 330 л. с. Крутящий момент составляет 1050 Н·м.
Высокий клиренс 340 мм и большие углы въезда (32 градуса) и съезда (30 градуса) способствуют преодолению препятствий и брода глубиной более 850 мм.
Стоимость начинается от 68 тыс. долларов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: ITHome
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!