Пикап, адаптированный для русской зимы, скоро появится в продаже

Dongfeng Motor отправит первую партию пикапов Warrior MS600 в другие страны

Dongfeng Warrior MS600 – это полноприводный пикап, разработанный китайской автомобилестроительной компанией Dongfeng Motor. Автомобиль был представлен в 2019 году и предназначен для использования в аварийно-спасательных службах, медицине и здравоохранении, а также для полевых операций и бездорожных путешествий.

Dongfeng Warrior MS600

Dongfeng Warrior MS600 построен на технологической платформе Dongfeng Warrior MS-1, которая была разработана для военных целей. Автомобиль отличается прочной конструкцией, высоким клиренсом и мощным двигателем.

Dongfeng Warrior MS600 оснащен 6,7-литровым дизельным двигателем, который выдает 330 л. с. Крутящий момент составляет 1050 Н·м.

Высокий клиренс 340 мм и большие углы въезда (32 градуса) и съезда (30 градуса) способствуют преодолению препятствий и брода глубиной более 850 мм.

Стоимость начинается от 68 тыс. долларов.

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Источник: ITHome