#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition
11 февраля
Роскошную спецверсию Range Rover выпустили в честь года дракона
Land Rover и бренд Overfinch построили...
Мурманчанин превратил гараж в склад наркотиков (видео)
11 февраля
Мурманчанин превратил гараж в склад наркотиков (видео)
Полиция Мурманска задержала мужчину,...
Dongfeng Warrior MS600
11 февраля
Пикап, адаптированный для русской зимы, скоро появится в продаже
Dongfeng Motor отправит первую партию пикапов...

Пикап, адаптированный для русской зимы, скоро появится в продаже

Dongfeng Motor отправит первую партию пикапов Warrior MS600 в другие страны

Dongfeng Warrior MS600 – это полноприводный пикап, разработанный китайской автомобилестроительной компанией Dongfeng Motor. Автомобиль был представлен в 2019 году и предназначен для использования в аварийно-спасательных службах, медицине и здравоохранении, а также для полевых операций и бездорожных путешествий.

Dongfeng Warrior MS600
Dongfeng Warrior MS600

Dongfeng Warrior MS600 построен на технологической платформе Dongfeng Warrior MS-1, которая была разработана для военных целей. Автомобиль отличается прочной конструкцией, высоким клиренсом и мощным двигателем.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Dongfeng Warrior MS600 оснащен 6,7-литровым дизельным двигателем, который выдает 330 л. с. Крутящий момент составляет 1050 Н·м.

Высокий клиренс 340 мм и большие углы въезда (32 градуса) и съезда (30 градуса) способствуют преодолению препятствий и брода глубиной более 850 мм.

Стоимость начинается от 68 тыс. долларов.

Источник: ITHome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
11.02.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0