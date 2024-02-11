Роскошную спецверсию Range Rover выпустили в честь года дракона
Этот автомобиль вдохновлен китайским драконом и выпущен ограниченной серией из восьми экземпляров. Уникальность этой модели отражается в ее дизайне и деталях.
Прототипом для Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition стала удлиненная версия Range Rover SV. Он имеет более агрессивную внешность благодаря увеличенной нижней юбке и 24-дюймовым дискам.
Внутри автомобиля также присутствуют многочисленные детали, олицетворяющие дракона. Например, поверхность сидений имеет текстуру, напоминающую чешую дракона, а на рычаге переключения передач выгравированы когти этого мифического существа. Центральный подлокотник также украшен изображением дракона и выгравированным логотипом ограниченной серии.
Генеральный директор Overfinch отметил, что создание Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition было связано с отданием должного уважения Году Дракона, который наступил в 2024 году. Он также подчеркнул, что эта модель является проявлением безудержного творческого исследования и включает в себя символы и культуру Китая. В результате получился продуманный и уникальный творческий проект.
Цена Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition составляет 250 000 долларов США, что подчеркивает ее эксклюзивность и роскошный характер. Проект будет выпущен ограниченным тиражом всего в 8 экземпляров.
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Источник: ITHome
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