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Роскошную спецверсию Range Rover выпустили в честь года дракона

Land Rover и бренд Overfinch построили роскошный проект на базе Range Rover SV

Этот автомобиль вдохновлен китайским драконом и выпущен ограниченной серией из восьми экземпляров. Уникальность этой модели отражается в ее дизайне и деталях.

Прототипом для Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition стала удлиненная версия Range Rover SV. Он имеет более агрессивную внешность благодаря увеличенной нижней юбке и 24-дюймовым дискам.

Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition
Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition
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Внутри автомобиля также присутствуют многочисленные детали, олицетворяющие дракона. Например, поверхность сидений имеет текстуру, напоминающую чешую дракона, а на рычаге переключения передач выгравированы когти этого мифического существа. Центральный подлокотник также украшен изображением дракона и выгравированным логотипом ограниченной серии.

Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition
Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition

Генеральный директор Overfinch отметил, что создание Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition было связано с отданием должного уважения Году Дракона, который наступил в 2024 году. Он также подчеркнул, что эта модель является проявлением безудержного творческого исследования и включает в себя символы и культуру Китая. В результате получился продуманный и уникальный творческий проект.

Цена Land Rover Range Rover Overfinch Dragon Edition составляет 250 000 долларов США, что подчеркивает ее эксклюзивность и роскошный характер. Проект будет выпущен ограниченным тиражом всего в 8 экземпляров.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
11.02.2024
Фото:ITHome
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

+1