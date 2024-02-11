#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы 5 самых ликвидных китайских автомобилей
11 февраля
Названы 5 самых ликвидных китайских автомобилей
Агентство НАПИ составило список самых ликвидных...
Rolls-Royce Phantom Extended
11 февраля
Rolls-Royce отметил Год Дракона четырьмя особыми моделями
Rolls-Royce выпустил спецверсии Cullinan и...
Спортивный МАЗ – такой и впрямь существовал! (видео)
11 февраля
Спортивный МАЗ – такой и впрямь существовал! (видео)
В документальном видео показали всю историю...

Rolls-Royce отметил Год Дракона четырьмя особыми моделями

Rolls-Royce выпустил спецверсии Cullinan и Phantom Extended в честь Года Дракона

Британский автогигант Rolls-Royce Motor Cars отдает дань уважения Году Дракона по лунному календарю, выпуская ограниченную серию эксклюзивных автомобилей. Модельный ряд состоит из четырех специальных выпусков: один Cullinan и три Phantom Extended. Эти автомобили являются воплощением утонченности, роскоши и культурного наследия.

Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan

Каждый из автомобилей имеет уникальный двухцветный дизайн, а также раскрашенную вручную кузовную линию с изображением дракона. Драконы имеют красный цвет, символизирующий удачу и процветание в китайской культуре. Он смотрит вправо, что представляет Восток – направление восходящего солнца.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Интерьер автомобилей не менее впечатляющий. В трех специальных выпусках Phantom Extended на лицевой панели изображен нарисованный вручную дракон. На подголовниках красуется вышивка в виде этого же дракона. Она была создана мастерами Rolls-Royce вручную и потребовала около 20 часов работы и 5449 швов.

Три модели оснащены задними столиками черного цвета с инкрустированной версией круглого китайского зодиакального календаря из нержавеющей стали. Четвертый автомобиль имеет более сдержанный интерьер с отделкой из черного рояльного дерева и инкрустированного дракона из нержавеющей стали.

Rolls-Royce Phantom Extended
Rolls-Royce Phantom Extended

Особое внимание уделено деталям. Все автомобили получили уникальную подсветку потолка, напоминающую звездное небо. В каждом из расширенных заказов Phantom Extended присутствуют сделанные на заказ ковры из овечьей шерсти и уникальные произведения искусства. Rolls-Royce выпустит всего четыре экземпляра каждой модели, что делает их еще более эксклюзивными и желанными для коллекционеров и ценителей роскошных автомобилей. Год Дракона символизирует силу, удачу и процветание, и эти автомобили являются воплощением этих качеств.

Источник, фото: Carscoops

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
11.02.2024
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0