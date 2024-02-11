Rolls-Royce отметил Год Дракона четырьмя особыми моделями

Rolls-Royce выпустил спецверсии Cullinan и Phantom Extended в честь Года Дракона

Британский автогигант Rolls-Royce Motor Cars отдает дань уважения Году Дракона по лунному календарю, выпуская ограниченную серию эксклюзивных автомобилей. Модельный ряд состоит из четырех специальных выпусков: один Cullinan и три Phantom Extended. Эти автомобили являются воплощением утонченности, роскоши и культурного наследия.

Rolls-Royce Cullinan

Каждый из автомобилей имеет уникальный двухцветный дизайн, а также раскрашенную вручную кузовную линию с изображением дракона. Драконы имеют красный цвет, символизирующий удачу и процветание в китайской культуре. Он смотрит вправо, что представляет Восток – направление восходящего солнца.

Интерьер автомобилей не менее впечатляющий. В трех специальных выпусках Phantom Extended на лицевой панели изображен нарисованный вручную дракон. На подголовниках красуется вышивка в виде этого же дракона. Она была создана мастерами Rolls-Royce вручную и потребовала около 20 часов работы и 5449 швов.

Три модели оснащены задними столиками черного цвета с инкрустированной версией круглого китайского зодиакального календаря из нержавеющей стали. Четвертый автомобиль имеет более сдержанный интерьер с отделкой из черного рояльного дерева и инкрустированного дракона из нержавеющей стали.

Rolls-Royce Phantom Extended

Особое внимание уделено деталям. Все автомобили получили уникальную подсветку потолка, напоминающую звездное небо. В каждом из расширенных заказов Phantom Extended присутствуют сделанные на заказ ковры из овечьей шерсти и уникальные произведения искусства. Rolls-Royce выпустит всего четыре экземпляра каждой модели, что делает их еще более эксклюзивными и желанными для коллекционеров и ценителей роскошных автомобилей. Год Дракона символизирует силу, удачу и процветание, и эти автомобили являются воплощением этих качеств.

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Источник, фото: Carscoops