Оформить куплю-продажу и обжаловать штрафы можно онлайн на Госуслугах — инструкция

Купить или продать машину теперь можно на Госуслугах

При помощи онлайн-сервиса госуслуг теперь можно обжаловать штраф ГИБДД с камер, а также оформить куплю-продажу автомобиля. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на ресурсе. Стоит отметить, что услуга является бесплатной.

Проверка авто

На сервисе можно также проверить данные своих транспортных средств или конкретного автомобиля, например, того, который гражданин хочет приобрести. Для этого на сайте Госуслуг нужно запросить выписку. Есть два типа выписки: расширенная — она содержит полную информацию о характеристике автомобиля и данные о его собственнике. Также есть выписка по конкретному владельцу — она включает перечень всех принадлежащих автовладельцу транспортных средств с указанием их основных характеристик.

Штрафы

Теперь штрафы ГИБДД можно обжаловать в режиме онлайн – речь идет только о камерах, работающих в автоматическом режиме. Причем обжаловать можно только квитанции с уникальными идентификаторами начислений – УИН, они начинаются с цифр 188105 и 188101. Остальные УИН можно обжаловать на ресурсах mos.ru или на сайте Росстранснадзора.

Купля-продажа

Чтобы оформить договор купли-продажи автомобиля, владельцу транспортного средства необходимо заполнить договор (его электронную версию нужно заказать на Госуслугах) и направить его на согласование покупателю, также посредством сайта.

Покупатель должен в течение 24 часов согласовать условия договора, причем продавцу придет уведомление об этом. В течение последующих 24 часов обе стороны подписывают договор. Для того чтобы документ считался законным, не обязательна личная встреча продавца и покупателя — достаточно их подписей.

Новый собственник должен подать заявление на регистрацию транспортного средства на Госуслугах, используя все необходимые данные. Если через 10 дней автомобиль будет числиться за предыдущим собственником, необходимо подать заявление на прекращение учета на Горсуслугах, используя автоматически созданный черновик.

Чтобы оформить такой договор онлайн, необходимо соблюсти следующие условия:

только продавец может создать договор;

транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГИБДД на имя продавца.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: gosuslugi.ru