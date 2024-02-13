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В Кремле отметили динамику роста производства транспорта в России
Путин: производство транспортных средств в 2023...

В Кремле отметили динамику роста производства транспорта в России

Путин: производство транспортных средств в 2023 году выросло на 25,5%

Производство транспортных средств в России в 2023 году выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Отмечается, что динамика прежде всего связана с судостроением и производством авиационной техники. При этом объем промышленного производства в 2023 году вырос на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%.

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«По таким направлениям, как выпуск компьютеров, авиационной техники, судов, мебели, электрического оборудования и автотранспортных средств, отмечены и вовсе двузначные темпы роста. Для справки: компьютеры и периферия — плюс 32,8%, транспортные средства, прежде всего авиационная техника, судостроение, — плюс 25,5%», — уточнил российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что нефтегазовые доходы страны в прошлом году выросли примерно на 25%. Причем в четвертом квартале доходность выросла почти на 500 млрд рублей, это больше, чем прогнозировалось, отметил Путин.

«В январе текущего года прибавили около 85% по сравнению с прошлогодним показателем. Это еще раз подчеркивает растущую роль именно несырьевых, обрабатывающих отраслей», — с удовлетворением подчеркнул глава России.

По словам Путина, в настоящее время на завершающий этап выходит работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет. Планом предусмотрены реализация таких направлений, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, а также обновление и строительство инфраструктуры, подытожил Путин.

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Источник: portnews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 1
13.02.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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