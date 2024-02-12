Знаменитый марафонец не справился с управлением и погиб в аварии вместе с тренером

В Кении в ДТП погиб один из самых быстрых марафонцев мира

Легкоатлет из Кении и обладатель мирового рекорда в марафоне Келвин Киптум скончался в результате ДТП в одном из регионов страны. О трагической гибели 24-летнего спортсмена написал в соцсетях экс-премьер-министр Кении Раила Одинга.

«Мы скорбим об утрате замечательного человека, Келвина Киптума, рекордсмена мира и иконы кенийской легкой атлетики. Вместе со своим тренером они трагически погибли в результате несчастного случая сегодня ночью. Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему легкоатлетическому братству. Наша страна скорбит о глубокой утрате настоящего героя», — говорится в тексте бывшего премьер-министра.

Келвин Киптум

СМИ пишут, что легкоатлет вместе с тренером Джервейсом Хакизимана попали в ДТП в регионе Каптагат. В полиции рассказали, что спортсмен не справился с управлением и врезался в дерево. Оба погибли на месте, еще одну пассажирку с серьезными травмами госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в 2023 году в Чикаго Киптум установил мировой рекорд в марафоне — 2 часа 35 секунд. Кроме того, в том же году кениец одержал победу в Лондонском марафоне. Марафонец был включен в состав сборной Кении для участия в Олимпийских играх, которые состоятся в Париже в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: rsport.ria.ru