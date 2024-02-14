Эти опции автомобиля признаны важнейшими!
В проведенном онлайн-опросе приняли участие более 3 тысяч человек, и все они ответили на один вопрос: «Если бы вы покупали автомобиль, какие опции были бы самыми нужными?» Отвечавшим предлагался перечень, можно было выбрать несколько вариантов.
На последние позиции в топ-10 (сам список насчитывал гораздо больше десяти вариантов) попали регулировка рулевой колонки по вылету и подогрев сидений. Места с 8-го по 6-е заняли задние дисковые тормоза, АБС и противотуманки.
На 5-м месте важнейших опций автомобиля оказались электростеклоподъемники, немного уступающие по востребованности климат-контролю (кондиционеру) и центральному замку, которые заняли, соответственно, 4-е и 3-е места.
На 2-м месте по важности автомобильных опций у российских водителей – подушки безопасности! Впрочем, можно сказать, что подушки на вершине рейтинга, ведь формальный лидер списка – гидравлический или электрический усилитель руля – набрал столько же голосов.
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Источник: Автостат
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