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В Сети появились снимки Audi S3 2025 года задолго до официального дебюта
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В Сети появились снимки Audi S3 2025 года задолго до официального дебюта
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В Сети появились снимки Audi S3 2025 года задолго до официального дебюта

Заряженному седану Audi S3 обновили дизайн и добавили мощностей

Немецкая автомобильная компания Audi опубликовала в Сети снимки обновленного «заряженного» седана S3. По прогнозам, автомобиль выйдет на рынок в 2025 году. Примечательно, что снимки появились до официального дебюта автомобиля.

В компании новинку называют «не просто обновлением продукта», у модели измененный дизайн передней части кузова, другая решетка радиатора, а логотип перемещен. У седана теперь более спортивный бампер и полностью переработанные фары. Кроме того, у модели новый бампер с угловыми отражателями, расположенными в углублении и стилизованными под воздухоотводы. Также у седана новые задние фонари, выхлопная система Akrapovic и более агрессивный диффузор.

Audi S3
Audi S3
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Автомобиль оснащен модернизированным четырехцилиндровым двигателем TFSI объемом 2,0 л. Его мощность 328 л.с. и 420 Нм крутящего момента, это на 23 л.с. и 20 Нм больше, чем у предыдущей версии. Теперь спорткару достаточно 4,7 секунд, чтобы разогнаться с места до первой «сотни», а максимальная скорость 250 км/ч. Двигатель работает в паре с 7-скоростной трансмиссией S tronic, которая обеспечивает улучшенную отзывчивость.

Из других новаций — более жесткие рычаги, оптимизированная система управления, новый режим Dynamic Plus и новые высокопроизводительные шины от Falken. У автомобиля улучшенная тормозная система и система электронной стабилизации нового поколения.

В компании не уточнили, когда планируется дебют автомобиля, более подробной информации можно ожидать в течение 2024 года.

Источник: audi.com.au

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Audi
13.02.2024
Фото:Unsplash | Audi
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