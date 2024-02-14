Ferrari представила болид SF-24 для нового сезона Формулы-1

Технический директор Ferrari: в новом болиде Ф-1 мы учли все пожелания гонщиков

Накануне подразнив поклонников фотографиями фрагментов кузова, 13 февраля Скудерия опубликовала полный официальный фотосет болида 2024 года, получившего название SF-24. По приятной тенденции нынешнего года, в Ferrari представили не обновленную ливрею, «натянутую» на прошлогоднюю технику (такое в прежние годы встречалось у многих команд), а именно новую машину.

Ferrari SF-24

В этом сезоне технический регламент остается прежним, а потому SF-24, как и прочие машины 2024 года, будет эволюцией прежней Ferrari. Но отличия видны невооруженным глазом: чуть поменялись крылья, обводы днища и воздуховодов, а входы в них обзавелись нижней «губой» – этот элемент, по всей видимости, станет главной отличительной чертой всех болидов грядущего сезона.

Ferrari SF-24

Еще один тренд – обилие черного цвета в раскрасках: жажда экономии в несколько десятков граммов (при общем весе болида около 800 кг!) вынуждает конструкторов оставлять непрокрашенными обширные карбоновые поверхности. Однако SF-24 по большей части избежала этого – в ливрее преобладает свежий оттенок красного в сочетании с новым фамильным элементом, тонкими желтыми полосами.

Ferrari SF-24

«Мы учли все то, что нам говорили гонщики, воплотили их идеи в реальные инженерные решения, чтобы предоставить им машину, которую удобнее пилотировать и, соответственно, проще в полной мере раскрыть ее потенциал», – заявил технический директор Ferrari Энрико Кардиле.

Главный вопрос именно в этом: сможет ли SF-24 бросить вызов Red Bull во главе с трехкратным чемпионом Максом Ферстаппеном на новом болиде, презентация которого намечена на 15 февраля. За Ferrari в сезоне 2024 года продолжат выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

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Источник: f1news.ru