Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию в сложных погодных условиях

МВД РФ: за прошедшие сутки в России зафиксировано 224 ДТП

На российских дорогах за прошедшие сутки зафиксировано 224 дорожно-транспортных происшествия, 26 человек погибли и 282 получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В ведомстве также уточнили, что 27 ДТП произошло с участием несовершеннолетних, в итоге 30 детей получили травмы. С участием автобусов произошло 23 аварии, в результате погибли четыре человека и 37 получили травмы различной степени тяжести.

«Снежные осадки сильно снижают видимость и сцепление с дорогой, поэтому автомобилистам следует быть предельно внимательными при управлении транспортным средством», — напомнил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он подчеркнул, что в сложных погодных условиях в зимнее время нужно очень аккуратно управлять автомобилем, снизив скорость и увеличив дистанцию до впереди идущего транспорта.

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Источник: iz.ru