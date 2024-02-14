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Mitsubishi Pajero вернется

Паджеро возродят – он будет конкурировать с Land Rover

Еще один легендарный автомобиль может восстать из мертвых. На этот раз – Mitsubishi Pajero. Но толку от этого будет ноль, так как его хотят сделать конкурентом Land Rover. То есть вывести в дорогой премиальный класс.

Как оказалось, Mitsubishi остро нуждается в новом привлекательном автомобиле. И вместо того, чтобы создавать новую модель, компания подумывает о возрождении Pajero. Но от недорогого, комфортного, надежного и проходимого внедорожника останется только имя.

Новый Mitsubishi Pajero 2027
Новый Mitsubishi Pajero 2027

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Сначала новый Паджеро хотели строить на раме пикапа Triton, но пришли к выводу, что при таком подходе автомобиль не будет достаточно комфортным. Поэтому разработчики приглядываются к платформе альянса Renault Nissan Mitsubishi, которая будет использоваться и для создания Outlander следующего поколения.

Если новая модель действительно получит эту платформу, то оснащаться она будет исключительно гибридными силовыми установками. Какими – пока неизвестно. Среди самых вероятных кандидатов – гибрид на базе 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя, как у нынешнего Outlander PHEV.

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При этом новый Pajero, конечно же, будет крупнее Аутлендера. Его длина составит более 4900 мм, высота – 1850 мм, а ширина – 1900 мм.

Стоимость же возрожденного внедорожника Mitsubishi Pajero может составить порядка 8 миллионов иен (4,9 млн рублей). В России он окажется раза в два дороже. В продажу автомобиль поступит в 2027 году.

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Кирилл Панов
Фото:Mitsubishi
14.02.2024
Фото:Mitsubishi
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