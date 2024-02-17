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Alcantara выпустила новинку: еще приятнее на ощупь

В Ferrari Purosangue использовано новое, более экологичное поколение Alcantara

В свое время это был абсолютный прорыв в автомобильном дизайне – материал из микрофибры, имитирующий замшу: обивка сидений, обшивка крыши и приборная панель из алькантары уже в 1980-х годах применялась такими люксовыми брендами, как Lancia и Maserati.

В то время когда многие производители премиальных авто еще предпочитали массивные кожаные отделки, Алькантара представила современный и экологичный материал. Она завоевала популярность в автоспорте благодаря своей нескользкой текстуре и стала оригиналом среди материалов из микрофибры. Сегодня Алькантара широко используется в автомобилях премиум-класса, таких как BMW, Opel GSe, Alfa Romeo Tonale и Fisker Ocean.

Учитывая растущие требования к экологически чистому производству, в Ferrari Purosangue используется новое поколение Алькантары, которое производят еще более экологически чистым способом. Алькантара SpA тщательно контролирует цепочку поставок уже более 15 лет, и ее производство сертифицировано на климатическую нейтральность TÜV Süd с 2009 года.

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Чем более электрическим, автономным и, следовательно, более экологичным становится автомобильный парк, тем более востребованы «веганские» материалы – алькантара и аналоги, которые выступают альтернативой обычным кожаным и тканевым чехлам.

Справка

Алькантара — отделочный материал, известный как искусственная замша. Запатентован и производится итальянской компанией Аlcantara SpA. Материал был разработан в 1970-е годы Миёси Окамото (Miyoshi Okamoto), ученым, который работал в японской химической компании Торай. Секрет алькантары заключается в использовании очень тонкого двухкомпонентного волокна (полиэфир и полиуретан), обработанного особым образом.

Источник: Auto-medienportal

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Auto-medienportal.net
Количество просмотров 1
17.02.2024
Фото:Auto-medienportal.net
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