#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максим Ликсутов: Появились новые способы оплаты проезда по проспекту Багратиона
14 февраля
Максим Ликсутов: Появились новые способы оплаты проезда по проспекту Багратиона
Оплатить проезд по проспекту Багратиона в...
Владельцев Kia Telluride в США пригласят в сервис для замены дефектного механизма
14 февраля
Владельцев Kia Telluride в США пригласят в сервис для замены дефектного механизма
Компания Kia отзовет из-за дефекта почти 3000...
Пожарным МЧС потребовалось чуть больше часа на тушение пожара в Петербурге
14 февраля
Пожарным МЧС потребовалось чуть больше часа на тушение пожара в Петербурге
МЧС РФ: пожар в автосервисе Петербурга охватил...

Автоэксперт назвал причины перенасыщенности рынка РФ китайскими автомобилями

Хайцеэр: если дилеры не остановят китайцев, профицит авторынка России усугубится

В России наблюдается профицит китайских автомобилей, поэтому дилерам необходимо сократить поставки автомобилей из КНР, чтобы избежать еще большего перенасыщения рынка. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в комментарии НСН.

Объясняя причины сложившейся ситуации, он подчеркнул, что рынок насытился за счет продукции из Китая и параллельного импорта.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Не только для чиновников: первый тест нового седана Лада
«Варианты для покупки есть, но возможностей у людей нет, спрос не растет. Я могу сказать, что на рынке сейчас профицит. Это с учетом того, что Китай существенно повысил свои планы по выходу на российский рынок. Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайцев, они создадут еще больший профицит», — предупреждает эксперт.

По мнению Хайцеэра, профицит не влияет на цены на рынке — они зависят от курса рубля и утилизационного сбора. Поэтому не стоит ждать повышения спроса на китайские автомобили, тем более, есть определенные проблемы в части поставок запчастей к ним, подытожил эксперт.

Источник: news.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
14.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0