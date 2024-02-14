Автоэксперт назвал причины перенасыщенности рынка РФ китайскими автомобилями

Хайцеэр: если дилеры не остановят китайцев, профицит авторынка России усугубится

В России наблюдается профицит китайских автомобилей, поэтому дилерам необходимо сократить поставки автомобилей из КНР, чтобы избежать еще большего перенасыщения рынка. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в комментарии НСН.

Объясняя причины сложившейся ситуации, он подчеркнул, что рынок насытился за счет продукции из Китая и параллельного импорта.

«Варианты для покупки есть, но возможностей у людей нет, спрос не растет. Я могу сказать, что на рынке сейчас профицит. Это с учетом того, что Китай существенно повысил свои планы по выходу на российский рынок. Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайцев, они создадут еще больший профицит», — предупреждает эксперт.

По мнению Хайцеэра, профицит не влияет на цены на рынке — они зависят от курса рубля и утилизационного сбора. Поэтому не стоит ждать повышения спроса на китайские автомобили, тем более, есть определенные проблемы в части поставок запчастей к ним, подытожил эксперт.

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Источник: news.ru