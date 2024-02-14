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МЧС РФ: пожар в автосервисе Петербурга охватил...

Пожарным МЧС потребовалось чуть больше часа на тушение пожара в Петербурге

МЧС РФ: пожар в автосервисе Петербурга охватил площадь 200 кв. метров

Здание одного из автосервисов загорелось в Петербурге во Фрунзенском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС РФ сегодня, 14 февраля в 14:52 мск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

По информации, возгорание площадью 200 квадратных метров произошло на улице Салова, 31. На текущий момент сообщений о возможных пострадавших не было.

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В МЧС России по региону уточнили, что для ликвидации пожара задействовано пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Уже к 1:30 мск пожар был локализован.

Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства и причины пожара. Также надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки, проводимой территориальным отделом МЧС России по этому происшествию.

Источник: fontanka.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
14.02.2024
Фото:АГН «Москва»
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