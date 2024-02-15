Белый дом обвиняет Китай в нарушениях прав человека — как это повлияло на автопром

В США заблокированы тысячи Porsche, Audi и Bentley из-за деталей из Китая

В портах США заблокированы тысячи автомобилей марок Porsche, Audi и Bentley. Дело в том, что в них обнаружены детали китайского производства. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух источников.

Это говорит о том, что использование произведенных в Китае деталей может привести к нарушению американских законов по борьбе с принудительным трудом. По информации источников издания, немецкий производитель Volkswagen, которому принадлежат марки Porsche, Audi и Bentley, отложил поставку автомобилей до конца марта. А до того времени планировалось заменить электронные компоненты, произведенные в «Западном Китае».

По информации Financial Times, в Volkswagen не знали, кто конкретно изготавливал детали, потому что ими снабжал один из непрямых партнеров в длинной цепочке поставок. Когда ключевой поставщик концерна проинформировал об этом, Volkswagen сам уведомил власти США. Комментировать ситуацию изданию производитель отказался.

Теперь Белый дом обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР. В Пекине категорически не согласны с такими выводами. Стоит отметить, что 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон о введении ограничений на импорт товаров из СУАР. На этом фоне введены санкции в отношении физлиц и компаний, ответственных, по утверждению Вашингтона, за якобы использование «принудительного труда» в этом регионе Китая. Меры вступили в действие в июне 2022 года.

В Пекине подчеркивают, что СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны – уйгурами, большинство исповедует ислам. В этом регионе окопались сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

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Источник: tass.ru