«За рулем» выбрал третьего победителя конкурса в «Одноклассниках»

Поделись своей историей в «Одноклассниках» и получи регистратор Navitel

Выбран победитель третьей недели конкурса самых трогательных автомобильных историй, который «За рулем» проводит в соцсети «Одноклассники».

На этот раз это автолюбительница Елена Касьянова, которая рассказала про свою первую «семерку». Прочитать рассказ можно по ссылке. «За рулем» поздравляет Елену и свяжется с ней в течение трех дней, чтобы вручить заслуженный приз.

Напомним, в соцсети «Одноклассники» «За рулем» проводит конкурс и выбирает самого душевного водителя России. В комментариях нужно рассказать добрую историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

Еженедельно редакция выбирает лучший рассказ, и победитель получает приз. Подпишитесь, чтобы не упустить обновления.

Хочу участвовать!

На кону главный приз по итогам всего конкурса, который завершится 29 февраля. Присылайте нам свои истории — и, возможно, видеорегистратор Navitel станет вашим!

Не забудьте подписаться на нас в «Одноклассниках».