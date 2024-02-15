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Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
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Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren
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Бывший дизайнер назвал «неожиданными» изменения в новой гоночной машине McLaren

Андерсон дал анализ болиду McLaren и желанию команды уйти от «общей тенденции»

Перед британской командой McLaren в предстоящем сезоне Формулы 1 стоит главная задача — не сбавлять темпы после того успеха, которого она смогла добиться в 2023 году. Об этом рассказал бывший конструктор гоночных машин, а теперь эксперт издания The Race Гэри Андерсон.

Накануне состоялась презентация новых гоночных болидов командами Mercedes и McLaren. Рассуждая об изменениях новой машины McLaren MCL38, Андерсон обратил внимание на одну особенность, которая у него вызвала вопросы.

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Гэри Андерсон
«Добиться стабильного прогресса всегда нелегко, но в прошлом сезоне, совершенствуя машину, в McLaren выявили те области, которые сдерживали доработку шасси, поэтому сейчас, создавая MCL38, команда старалась расширить возможности для дальнейшей модернизации», — подчеркнул специалист.

Андерсон предположил, что в плане аэродинамики болида, все в целом осталось без кардинальных изменений, как и в предыдущей машине, с которой команда выступала в конце прошлого сезона. Но у Андерсона возникли вопросы к изменениям конфигурации воздухозаборников радиаторов.

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«Похоже, что в межсезонье команда уделила максимум внимания стабилизации аэродинамической платформы за счет модернизации ходовой части: теперь передняя подвеска лучше противодействует клевкам шасси, а задняя – подъему задней части на торможениях», — объяснил экс-конструктор.

Андерсон предположил, что инженеры McLaren остались довольны результатом проделанной работы в части аэродинамики. Вполне вероятно, что специалисты команды убеждены, что смогут и дальше повышать эффективность шасси, потому что им удалось взять под контроль аэродинамику болида.

А по мере того, как команда будет собирать и анализировать обратную связь, полученную о поведении MCL38 на трассе, они усилят свои попытки по дальнейшей модернизации аэродинамического обвеса, резюмировал Андерсон.

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Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:McLaren | X (Twitter)
Количество просмотров 1
15.02.2024
Фото:McLaren | X (Twitter)
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