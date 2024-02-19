Раскрыта причина снижения количества ДТП в Москве

Эксперт перечислил плюсы введения платной парковки в Москве

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за счет платной парковки с улиц Москвы исчезли хаотично припаркованные автомобили, в том числе на тротуарах. О том, как этого удалось добиться, «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, рассказал член экспертного совета Минтранса РФ.

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ, член экспертного совета Минтранса РФ:

— В 2024 году невозможно представить современный мегаполис, в котором не было бы платной парковки. Ввод платы за парковку позволяет отрегулировать использование дефицитного уличного пространства города. Это признанный мировыми транспортными экспертами факт.

Очевидно, что когда за парковку необходимо платить – пусть даже и относительно небольшую сумму, например, 40 рублей в час – никто не будет оставлять там машину на сутки. Это значит, что места используются более эффективно, быстрее освобождаются.

А если на парковке всегда есть свободные места – зачем вставать вторым рядом или забираться на тротуар? Это дополнительный положительный эффект от платных парковок – сокращение количества нарушений, а с ними – и дорожно-транспортных происшествий.

И в Москве этот эффект виден очень хорошо – достаточно сравнить с фотографиями улиц десяти-двенадцатилетней давности.

Улица Станиславского в 2010 и 2022

Большой Афанасьевский переулок в 2010 и 2022

Напомним, что о результатах проведения транспортной программы города с 2010 года по сегодняшний день Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге в рамках презентации программы развития московского транспорта до 2030 года.