Машина наркокурьера разлетелась в клочья во время заправки

Машина полицейского взорвалась на заправке, выбросив облако кокаина

Взрыв произошел на заправочной станции на севере Аргентины. Двое человек получили ранения и один был арестован.

Арест произошел из-за того, что во время взрыва автомобиль окутало облако кокаина, который был в нем спрятан.

Во время взрыва никто не пострадал, так как по законам Аргентины пассажиры должны обязательно выходить из автомобиля во время заправки сжатым природным газом. И это, как видите, спасло жизни.

Водителем, который был арестован за кокаин, оказалась сотрудница полиции из столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

Женщина клялась, что не знала о кокаине, спрятанном в топливном баке автомобиля, утверждая, что это вообще не ее машина. Она рассказала, что ехала из Орана в Сальту, которая находится примерно в 270 км. Учитывая близость к северной границе страны, есть подозрения, что наркотики в автомобили направлялись на экспорт.

Власти заявляют, что было обнаружено 20 килограммов кокаина… Хотя как они могли это подсчитать, учитывая то, что произошло с автомобилем и грузом?