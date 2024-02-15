Слабое звено: не берите эти 3 автомобиля на вторичке, у них есть большой недостаток

Эксперты назвали авто с пробегом, которые могут сгнить от коррозии за пару лет

На фоне роста цен на новые автомобили россияне делают ставку на вторичный рынок. Но найти машину в хорошем состоянии, несмотря на небольшой пробег, очень сложно. Чаще всего покупатели сталкиваются со скрытой коррозией кузова. Эксперты перечислили марки подержанных машин, которые сгниют за пару лет.

Chevrolet Lanos — этот автомобиль в прошлом был самой доступной иномаркой у нас в стране. В 2010 году его можно было купить по цене 179 тысяч рублей. Но со временем всем стала очевидна причина такой дешевизны — автомобиль делали из тонкого металла, сильно подверженного коррозии. У большинства Lanos наблюдаются также проблемы с наличием ржавчины на днище, крыльях и порогах.

Седан Nexia тоже был очень популярен в России, но найти экземпляр в хорошем состоянии — задача не из легких. В технической плане у Nexia проблем почти нет, но есть вопросы к кузову, который очень склонен к коррозии. Ржавеет все: двери, крылья, пороги, капот и даже крыша, и если попадется Nexia без ржавчины, вполне вероятно, что ей навели лоск перед продажей. Надо помнить, что спустя время машина снова покроется ржавчиной.

Ford Mondeo — первые три поколения этого авто демонстрировали отличные ходовые качества, но этот имидж испортила антикоррозийная защита, несмотря на нее, машины быстро ржавели. Третье поколение Mondeo сделали более устойчивым к коррозии, но с кузовным железом все равно были проблемы. Слабым местом Mondeo третьего поколения была кромка крыши над ветровым стеклом.

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Источник: njcar.ru