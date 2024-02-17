«Грантырка»: интересный гибрид «Гранты» и ВАЗ-2109 продают в России
Автомобиль, сочетающий в себе элементы Lada Granta и других моделей ВАЗ, был предметом обсуждений и шуток в сети на протяжении многих лет.
«Грантырка» была созданием предприимчивого мастера из поселка Волна Революции. Он модернизировал свой автомобиль, комбинируя детали от разных моделей ВАЗ. Так, фары, решетка радиатора и передний бампер были взяты от Lada Granta, а задние фонари, крышка багажника и бампер - от ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.
Удивительный автомобиль стал звездой мемов и обсуждений в интернете. Владелец решил продать свое творение, которое стало символом кубанского тюнинга. Он надеется получить за «Грантырку» 420 000 рублей.
Впервые «Грантырка» привлекла внимание в 2019 году, когда видео с ее обзором появилось на YouTube. Видео набрало более 160 000 просмотров, мгновенно сделав автомобиль сенсацией в сети.
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Источник: Avito
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...