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«Грантырка»: интересный гибрид «Гранты» и ВАЗ-2109 продают в России

В Краснодарском крае продают тюнинг-проект, собранный из ВАЗ-2109 и Lada Granta

Автомобиль, сочетающий в себе элементы Lada Granta и других моделей ВАЗ, был предметом обсуждений и шуток в сети на протяжении многих лет.

«Грантырка»
«Грантырка»

«Грантырка» была созданием предприимчивого мастера из поселка Волна Революции. Он модернизировал свой автомобиль, комбинируя детали от разных моделей ВАЗ. Так, фары, решетка радиатора и передний бампер были взяты от Lada Granta, а задние фонари, крышка багажника и бампер - от ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

«Грантырка»
«Грантырка»

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Простой Atlas или навороченный Coolray – какой Geely лучше (учли всё)

Удивительный автомобиль стал звездой мемов и обсуждений в интернете. Владелец решил продать свое творение, которое стало символом кубанского тюнинга. Он надеется получить за «Грантырку» 420 000 рублей.

Впервые «Грантырка» привлекла внимание в 2019 году, когда видео с ее обзором появилось на YouTube. Видео набрало более 160 000 просмотров, мгновенно сделав автомобиль сенсацией в сети.

Источник: Avito

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
17.02.2024
Фото:YouTube
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40