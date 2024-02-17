«Грантырка»: интересный гибрид «Гранты» и ВАЗ-2109 продают в России

В Краснодарском крае продают тюнинг-проект, собранный из ВАЗ-2109 и Lada Granta

Автомобиль, сочетающий в себе элементы Lada Granta и других моделей ВАЗ, был предметом обсуждений и шуток в сети на протяжении многих лет.

«Грантырка»

«Грантырка» была созданием предприимчивого мастера из поселка Волна Революции. Он модернизировал свой автомобиль, комбинируя детали от разных моделей ВАЗ. Так, фары, решетка радиатора и передний бампер были взяты от Lada Granta, а задние фонари, крышка багажника и бампер - от ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

«Грантырка»

Удивительный автомобиль стал звездой мемов и обсуждений в интернете. Владелец решил продать свое творение, которое стало символом кубанского тюнинга. Он надеется получить за «Грантырку» 420 000 рублей.

Впервые «Грантырка» привлекла внимание в 2019 году, когда видео с ее обзором появилось на YouTube. Видео набрало более 160 000 просмотров, мгновенно сделав автомобиль сенсацией в сети.

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Источник: Avito