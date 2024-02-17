В России сильно подешевел любимый внедорожник россиян
Ранее Toyota Land Cruiser 300 официально поставлялись в Россию напрямую от Toyota, но теперь дилеры и частные продавцы в виду закрытия официального канала ввозят их самостоятельно.
По сравнению с ценами прошлой осени, которые начинались от 12,7 миллионов рублей, стоимость таких внедорожников значительно упала. На одном из классифайдов они теперь продаются за минимальную сумму в размере 8,97 миллионов рублей.
Новый Toyota Land Cruiser 300 2024 оснащен мощным 3,5-литровым бензиновым битурбомотором, который развивает 415 л. с., работающим в паре с десятиступенчатым классическим «автоматом» и полным приводом.
Предлагаемая комплектация «престиж off-road» включает в себя светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора с передними и задними парктрониками, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийный комплекс с премиальной акустикой и встроенной навигацией, беспроводную зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогрев руля, лобового стекла и складывающихся боковых зеркал заднего вида.
Аналогичный вариант Toyota Land Cruiser 300, но в юбилейной версии 70th anniversary, можно заказать за 9,37 миллионов рублей
Кроме указанного двигателя, Toyota Land Cruiser 300 доступна и с 3,3-литровым дизельным двигателем мощностью 299 л. с. и десятиступенчатым классическим «автоматом» в сочетании с полным приводом.
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Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!