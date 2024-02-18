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А они точно ушли? BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Сити»

BMW выпустила рекламный постер новой модели 3-й серии на фоне «Москва-Сити»

На снимке видно седан и универсал в специальной модификации Shadow Edition, отличающейся темными акцентами в экстерьере. За кадром бросаются в глаза башни столицы, создавая эффектный фон для автомобилей.

Интересно, что немецкая компания BMW уже весной 2022 года приостановила официальные продажи в России. Более того, в 2023 году компания отключила работу ряда фирменных мобильных приложений для клиентов из нашей страны. Однако BMW никогда не объявляла о полном уходе с российского рынка, и отечественные дилеры продолжают самостоятельно заказывать и ввозить машины BMW через третьи страны по схеме параллельного импорта.

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Например, в одном из крупных московских дилерских центров можно приобрести новый седан BMW 3-Series в версии 318i с 2-литровым мотором мощностью 156 л.с. за 6,1 млн рублей. При этом на машину распространяется дилерская гарантия на два года.

Рекламный постер BMW на фоне «Москва-Сити» является удачным шагом, позволяющим привлечь внимание потенциальных покупателей. Московская локация славится своими высотными зданиями и современным обликом, что отлично сочетается с образом автомобилей BMW.

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:BMW | Unsplash
Количество просмотров 1
18.02.2024
Фото:BMW | Unsplash
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Отзывы о BMW 3-й серии

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