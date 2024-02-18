Nissan представил обновлённый кроссовер Juke 2024

Nissan Juke 2024 получил новый цвет, новую медиасистему и обновлённый салон

Одним из ключевых нововведений в Juke 2024 является новая медиасистема, оснащенная 12,3-дюймовым экраном, который размещен на немного измененной приборной панели с наклоном к водителю. Эта информационно-развлекательная система поддерживает беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay, а также имеет улучшенную систему распознавания голоса.

Nissan Juke 2024 Nissan Juke 2024

Однако это не единственное нововведение в салоне. Рулевое колесо стало более гладким на ощупь благодаря новому материалу, а перчаточный ящик увеличился по объему. Передние кресла были обновлены, центральный подлокотник также был переработан для большего комфорта. Также добавились новые функции, такие как ручник с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона и порты USB-A/USB-C для всех пассажиров.

Внешне обновления ограничиваются пересмотренной цветовой гаммой и новыми колесными дисками диаметром до 19 дюймов. Особенно интересно, что Nissan предлагает яркий желтый цвет кузова, который был характерным для первого поколения Juke. Кроме того, появилась новая топовая комплектация под названием Juke N-Sport, которая отличается черной окраской крыши, стоек, колес и решетки радиатора, а все остальное окрашено в желтый цвет. Внутри такой комплектации присутствуют желтая прострочка, окантовка приборной панели и вставки алькантары, а также тисненые надписи Juke на сиденьях.

Интерьер Nissan Juke 2024

В техническом плане рестайлинг 2024 года не привнес никаких изменений. Базовая модель оснащается литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с., который может работать с МКПП или 7-ступенчатым «роботом».

Гибридная версия использует 1,6-литровый двигатель мощностью 93 л. с. с электродвигателем мощностью 48 л. с. и системой HSG (стартер-генератор). Привод у обоих версий – передний.

Nissan Juke 2024 уже начал выпускаться на заводе в Сандерленде, Великобритания, и ожидается, что машины поступят в продажу в ближайшие месяцы.

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Источник: Carscoops