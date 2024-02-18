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Уникальный Porsche 959 с историей выставили на продажу

На продажу выставлен Porsche 959 SC Reimagined by Canepa, принадлежавший Nissan

В продаже появился легендарный суперкар Porsche 959 SC Reimagined by Canepa, прошедший тщательную реставрацию и доработку.

Porsche 959 SC Reimagined by Canepa
Porsche 959 SC Reimagined by Canepa

В Японии специалисты Nissan разобрали Porsche 959 и использовали его для исследований и разработок, особое внимание уделив трансмиссии. Полученные знания легли в основу системы полного привода, которая впоследствии появилась на знаменитом Nissan Skyline GT-R R32.

Porsche 959 SC Reimagined by Canepa
Porsche 959 SC Reimagined by Canepa
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После завершения исследований Nissan продал суперкар одному из инженеров, который затем перепродал его в США.

В 2019 году автомобиль выкупила компания Canepa Motorsport. Пробег на момент покупки составлял менее 1000 миль. Это экземпляр с шасси под номером 022, один из 266 выпущенных в серии 959 Komfort.

Porsche 959 SC Reimagined by Canepa
Porsche 959 SC Reimagined by Canepa

Реставрация и доработка заняли четыре года и обошлись в 950 000 долларов. Оригинальный цвет Polar Silver уступил место фирменному оттенку Canepa Motorsport – Oak Green. Салон был перешит в коричневую кожу и ткань.

Porsche 959 SC Reimagined by Canepa
Porsche 959 SC Reimagined by Canepa

Не обошлось и без технических усовершенствований. Штатный 2,85-литровый оппозитный двигатель получил кованые поршни, титановые шатуны Pankl, новые распредвалы, клапанный механизм и два параллельно установленных турбокомпрессора BorgWarner. Вкупе с выпускной системой из нержавеющей стали и титана это позволило увеличить мощность мотора до 825 л. с.

Подвеску оснастили кастомными амортизаторами Penske и титановыми пружинами. Штатные колеса заменили 18-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2.

Источник: Broad Arrow Auctions

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Broad Arrow Auctions
Количество просмотров 1
18.02.2024
Фото:Broad Arrow Auctions
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