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Впервые в современной истории КАМАЗ уступил лидерство китайским грузовикам
18 февраля
Впервые в современной истории КАМАЗ уступил лидерство китайским грузовикам
По данным «Автостата», в январе 2024 года...

Впервые в современной истории КАМАЗ уступил лидерство китайским грузовикам

По данным «Автостата», в январе 2024 года лидером рынка стал китайский Sitrak

Впервые за последние десятилетия челнинский гигант КАМАЗ уступил первую строчку рейтинга продаж грузовых автомобилей в России китайскому конкуренту Sitrak.

В январе 2024 года на российском рынке было зарегистрировано 1473 новых грузовика Sitrak против 1385 машин КАМАЗ. В результате доля отечественного производителя снизилась до 18%, в то время как совокупная доля китайских марок превысила 60%.

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По сравнению с январем 2023 года продажи КАМАЗ сократились на 22%, в то время как Sitrak увеличил свою долю рынка на 49%. В топ-4 рейтинга самых популярных грузовых автомобилей КАМАЗ оказался окружен тремя китайскими брендами: Sitrak, Shacman и FAW.

Самым востребованным китайским грузовиком стал седельный тягач Sitrak C7H с колесной формулой 4х2.

Потеря позиции КАМАЗ на рынке объясняется несколькими факторами. Во-первых, завод активно занят выполнением государственного оборонного заказа. Продажи грузовиков по спецзаказам не учитываются в статистике, однако по некоторым данным их объем весьма значителен. Во-вторых, наблюдается затоваривание рынка. Как заявил гендиректор КАМАЗ, из-за этого и российские, и китайские грузовики реализуются со скидками до 30%, что приводит к еще большему снижению прибыли.

В КАМАЗ прогнозируют спад российского рынка грузовиков в 2024 году примерно на 25%, что эквивалентно потере 107-110 тысяч единиц.

Источник: «Автостат»

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За РулемЛежнин Роман
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 1
18.02.2024
Фото:КАМАЗ
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