Полному приводу быть: китайцы доработали свой кроссовер специально для России

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Новый кроссовер GAC Emkoo для российского рынка получил специальные опции

Константин Байшев, заместитель генерального директора GAC Motor Rus, подчеркнул, что новинка GAC Emkoo будет доступна в двух версиях. Базовая модель предложит передний привод, 1,5-литровый турбомотор и «робот», в то время как версия подороже порадует покупателей 2-литровым мотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

GAC Emkoo
GAC Emkoo

Хотя цены на данный момент остаются тайной, ожидается, что новый GAC Emkoo будет конкурентоспособным по цене и функциональности на рынке.

GAC Emkoo
GAC Emkoo
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С учетом того, что в Китае этот автомобиль оснащен 252-сильным 2-литровым мотором, с добавлением полного привода для российской версии могут быть внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать его к местным условиям и требованиям.

Габариты GAC Emkoo впечатляют: 4410 x 1850 x 1600 мм при колесной базе 2650 мм. Важно отметить, что базовая версия с передним приводом сохранит традиционную связку: 1,5-литровый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».

Интерьер GAC Emkoo
Интерьер GAC Emkoo

Источник: Китайские автомобили

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За РулемЛежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 2
18.02.2024
Фото:GAC
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