Полному приводу быть: китайцы доработали свой кроссовер специально для России

Новый кроссовер GAC Emkoo для российского рынка получил специальные опции

Константин Байшев, заместитель генерального директора GAC Motor Rus, подчеркнул, что новинка GAC Emkoo будет доступна в двух версиях. Базовая модель предложит передний привод, 1,5-литровый турбомотор и «робот», в то время как версия подороже порадует покупателей 2-литровым мотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

GAC Emkoo

Хотя цены на данный момент остаются тайной, ожидается, что новый GAC Emkoo будет конкурентоспособным по цене и функциональности на рынке.

GAC Emkoo

С учетом того, что в Китае этот автомобиль оснащен 252-сильным 2-литровым мотором, с добавлением полного привода для российской версии могут быть внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать его к местным условиям и требованиям.

Габариты GAC Emkoo впечатляют: 4410 x 1850 x 1600 мм при колесной базе 2650 мм. Важно отметить, что базовая версия с передним приводом сохранит традиционную связку: 1,5-литровый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».

Интерьер GAC Emkoo

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Источник: Китайские автомобили