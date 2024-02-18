Полному приводу быть: китайцы доработали свой кроссовер специально для России
Константин Байшев, заместитель генерального директора GAC Motor Rus, подчеркнул, что новинка GAC Emkoo будет доступна в двух версиях. Базовая модель предложит передний привод, 1,5-литровый турбомотор и «робот», в то время как версия подороже порадует покупателей 2-литровым мотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Хотя цены на данный момент остаются тайной, ожидается, что новый GAC Emkoo будет конкурентоспособным по цене и функциональности на рынке.
С учетом того, что в Китае этот автомобиль оснащен 252-сильным 2-литровым мотором, с добавлением полного привода для российской версии могут быть внесены некоторые изменения, чтобы адаптировать его к местным условиям и требованиям.
Габариты GAC Emkoo впечатляют: 4410 x 1850 x 1600 мм при колесной базе 2650 мм. Важно отметить, что базовая версия с передним приводом сохранит традиционную связку: 1,5-литровый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».
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Источник: Китайские автомобили
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