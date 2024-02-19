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Changan представил X5 PLUS и X7 PLUS – скоро в продаже

У Чангана появились два новых кроссовера – что о них известно

19 февраля 2024 года прошла информация, что в продаже появятся два компактных кроссовера – Changan X5 PLUS и Changan X7 PLUS (в Китае – уже 20 февраля 2024 года).

Changan X5 PLUS
Changan X5 PLUS

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Это обновленные версии кроссоверов, которые прежде продавались под брендом Auchan.

Changan X5 PLUS
Changan X5 PLUS

У Changan X5 PLUS в салоне три экрана, которые могут взаимодействовать друг с другом. Это тачскрин мультимелиа, цифровая приборная панель и экран помощи водителю слева от рулевого колеса. Кроме того, автомобиль оснащен спортивными сиденьями.

Changan X5 PLUS
Changan X5 PLUS

Changan X5 PLUS оснащается двигателем Blue Whale NE1.5T нового поколения мощностью 188 л.с. и 300 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Для разгона до 100 км/ч кроссоверу надо всего 7,5 секунды.

Changan X7 PLUS
Changan X7 PLUS

Changan X7 PLUS – более практичная модель с вместительным багажником.

Changan X7 PLUS
Changan X7 PLUS

Она оснащается тем же двигателем, но в двух вариантах мощности. Помимо 188 л.с. мощность мотора может составлять 170 л.с. и 260 Нм.

Changan X7 PLUS
Changan X7 PLUS

Кроме того, есть возможность выбрать версию с 6-ступенчатой механической коробкой.

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Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
Количество просмотров 1
19.02.2024
Фото:Autohome.com.cn
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