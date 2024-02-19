Changan представил X5 PLUS и X7 PLUS – скоро в продаже

У Чангана появились два новых кроссовера – что о них известно

19 февраля 2024 года прошла информация, что в продаже появятся два компактных кроссовера – Changan X5 PLUS и Changan X7 PLUS (в Китае – уже 20 февраля 2024 года).

Changan X5 PLUS

Это обновленные версии кроссоверов, которые прежде продавались под брендом Auchan.

Changan X5 PLUS

У Changan X5 PLUS в салоне три экрана, которые могут взаимодействовать друг с другом. Это тачскрин мультимелиа, цифровая приборная панель и экран помощи водителю слева от рулевого колеса. Кроме того, автомобиль оснащен спортивными сиденьями.

Changan X5 PLUS

Changan X5 PLUS оснащается двигателем Blue Whale NE1.5T нового поколения мощностью 188 л.с. и 300 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Для разгона до 100 км/ч кроссоверу надо всего 7,5 секунды.

Changan X7 PLUS

Changan X7 PLUS – более практичная модель с вместительным багажником.

Changan X7 PLUS

Она оснащается тем же двигателем, но в двух вариантах мощности. Помимо 188 л.с. мощность мотора может составлять 170 л.с. и 260 Нм.

Changan X7 PLUS

Кроме того, есть возможность выбрать версию с 6-ступенчатой механической коробкой.