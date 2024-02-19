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Стало известно, когда на рынке появятся отечественные авто бизнес-класса

Мантуров рассказал, когда первые Aurus сойдут с конвейера завода в Петербурге

Производство автомобилей бизнес-класса Aurus совместно с иностранным партнером запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге, уже к концу года будут готовы первые экземпляры. Об этом журналистам в кулуарах выставки-форума «Россия» рассказал вице-премьер глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что планируется выпускать достаточно широкую линейку, примерно из четырех моделей.

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«Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами. В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, весной 2023 года российские активы Toyota в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В условиях сделки не предусмотрен опцион на обратный выкуп. Ранее появлялась информация, что в качестве потенциальных производственных планов рассматривается возможность выпуска силами предприятия электрокара e-Neva. Предположительно, сборка начнется в 2026 году.

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Источник: 1prime.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
19.02.2024
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