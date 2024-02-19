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Исследование: топ-5 популярных внедорожников в России

Отечественная Lada 4х4 стала самой популярной на вторичке в сегменте SUV в 2023 году

На долю кроссоверов и внедорожников в сегменте SUV в 2023 году пришлось 23% продаж на вторичном рынке. Такие данные предоставили эксперты платформы «Авито Авто». Этот показатель на 28% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Авто сегмента SUV продолжают пользоваться популярностью среди автолюбителей, и это не удивительно. Внедорожники и кроссоверы идеальны для путешествий по бездорожью, перевозки большого количества людей, буксировки крупногабаритных прицепов и транспортировки грузов с большой массой. Все эти качества сочетаются с комфортом и практичностью», — подчеркивают аналитики.
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В топ-5 наиболее популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом вошли Lada, Toyota, Hyundai, Nissan и BMW. Доля продаж отечественной Lada от АВТОВАЗа составляет 9,2%, а ее средняя цена – 425 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Toyota со средней стоимостью 2,4 млн рублей. На долю японского бренда пришлось 8,6%. Тройку лидеров замыкает Hyundai со средней стоимостью 1,8 млн рублей – доля продаж 8,3%. Далее идут Nissan с долей 6,9% и средней ценой 1,2 млн рублей и BMW с долей 6% и средней стоимостью 3,1 млн рублей.

Что касается моделей, то самой продаваемой стала Lada 4x4 – на ее долю пришлось 7,1% продаж, а средняя стоимость составила 290 тысяч рублей. На втором месте – Chevrolet Niva (420 тысяч рублей и 4,5%), третье место у Kia Sportage с долей 3,9% и средней стоимостью 1,59 млн рублей.

Toyota RAV4 со средней стоимостью 1,9 млн рублей и долей 2,9% на четвертом месте, на пятом – Volkswagen Tiguan со средней стоимостью 1,6 млн рублей и долей 2,6%. Также в топ-10 самых продаваемых моделей кроссоверов и внедорожников вошли Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, BMW X5 и Renault Duster.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:из архива «За рулем»
19.02.2024
Фото:из архива «За рулем»
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