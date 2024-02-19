Машин – больше, а аварий – меньше: Ликсутов объяснил, почему Москва становится безопаснее

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Дороги Москвы стали безопаснее, а число смертельных ДТП снизилось в три раза

За последние годы ездить по Москве стало безопаснее. В 2023 году по сравнению с 2014 годом в столице стало меньше:

  • аварий — на 28%,
  • погибших в ДТП — на 65%,
  • раненых в ДТП— на 30%.

Максим Ликсутов рассказал, что Москва остается одним из лидеров по безопасности дорожного движения в стране. Уровень социального риска по итогам 2023 года — 2,3, что соответствует самым высоким мировым показателям безопасности.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать безопасность на дорогах города. В 2023 году мы провели более 220 изменений в организации движения в 160 очагах аварийности, чтобы снизить вероятность ДТП. За минувший год мы добавили новые пешеходные переходы, островки безопасности, изменили разметку и установили светофоры, в первую очередь там, где происходило больше всего аварий.

Чтобы поездки стали еще безопаснее, в прошлом году мы вместе с Госавтоинспекцией:

  • добавили 364 новых пешеходных перехода,
  • спроектировали и организовали 218 островков безопасности,
  • установили и обновили светофоры на 336 адресах,
  • провели 900 уроков для 32 тыс. школьников,
  • установили 770 камер видеоаналитики на МКАД.

Все эти меры помогли снизить число погибших в ДТП людей и сохранить тысячи жизней.

Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.Нет»:

Количество смертельных ДТП в Москве снизилось в 3 раза за 10 лет. Если говорить о столице, то уровень социального риска (количество погибших на 100 000 населения) за 2023 год составляет — 2,3. Это один из лучших показателей в стране из всех регионов и соответствует мировым столицам. Рад, что в этом есть и частица нашей работы, с нашей подачи в 2024 году переразметят 5 тоннелей, а также реализуют ещё несколько совместных проектов ЦОДД и Пробок.нет.

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
19.02.2024
Фото:Unsplash
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