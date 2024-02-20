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Chery Tiggo 4 Pro получил новую крутую комплектацию

Chery представила в России новую версию кроссовера Chery Tiggo 4 Pro

Российский офис Chery опубликовал первую информацию о новой версии модели Tiggo 4 Pro – речь идет о топовой комплектации Ultimate в исполнении 18 years edition, приуроченном к 18-летнему присутствию марки в РФ.

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Tiggo 4 Pro 18 years edition
Tiggo 4 Pro 18 years edition

Выходом этой комплектации марка завершает очередной этап технологического оснащения всего модельного ряда: теперь каждая продающаяся у нас модель имеет сдвоенные экраны, круговой обзор, Apple CarPlay/Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и атмосферную подсветку.

Tiggo 4 Pro 18 years edition
Tiggo 4 Pro 18 years edition

Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, комплектация Ultimate

  • черно-белый кожаный салон
  • сдвоенные экраны (приборы и мультимедиа) по 10,25"
  • алюминиевые литые диски 18"
  • светодиодная оптика (датчик света, Follow me home)
  • зеркала с электроприводом, обогревом и повторителями поворотов
  • запуск и прогрев салона с кнопка
  • бесключевой доступ
  • электрический стояночный тормоз (AutoHold)
  • панорамный люк
  • задний парктроник
  • круговой обзор
  • 6 подушек
  • полный зимний пакет
  • электрорегулировки водительского сиденья (+поясничный упор)
  • двухзонный климат-контроль
  • датчик дождя
  • 6 динамиков
  • беспроводная зарядка
  • атмосферная подсветка
Tiggo 4 Pro 18 years edition
Tiggo 4 Pro 18 years edition

Автомобиль оснащен системами безопасности: мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочной (ABS) и пакетом ADAS, включающим адаптивный «круиз», переключение дальний/ближний свет и еще несколько систем, сообщает пресс-служба. Цену и дату старта продаж обещают сообщить в ближайшее время.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Chery
Количество просмотров 3
20.02.2024
Фото:Chery
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