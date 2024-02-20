Chery Tiggo 4 Pro получил новую крутую комплектацию

Chery представила в России новую версию кроссовера Chery Tiggo 4 Pro

Российский офис Chery опубликовал первую информацию о новой версии модели Tiggo 4 Pro – речь идет о топовой комплектации Ultimate в исполнении 18 years edition, приуроченном к 18-летнему присутствию марки в РФ.

Tiggo 4 Pro 18 years edition

Выходом этой комплектации марка завершает очередной этап технологического оснащения всего модельного ряда: теперь каждая продающаяся у нас модель имеет сдвоенные экраны, круговой обзор, Apple CarPlay/Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и атмосферную подсветку.

Tiggo 4 Pro 18 years edition

Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, комплектация Ultimate

черно-белый кожаный салон

сдвоенные экраны (приборы и мультимедиа) по 10,25"

алюминиевые литые диски 18"

светодиодная оптика (датчик света, Follow me home)

зеркала с электроприводом, обогревом и повторителями поворотов

запуск и прогрев салона с кнопка

бесключевой доступ

электрический стояночный тормоз (AutoHold)

панорамный люк

задний парктроник

круговой обзор

6 подушек

полный зимний пакет

электрорегулировки водительского сиденья (+поясничный упор)

двухзонный климат-контроль

датчик дождя

6 динамиков

беспроводная зарядка

атмосферная подсветка

Tiggo 4 Pro 18 years edition

Автомобиль оснащен системами безопасности: мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочной (ABS) и пакетом ADAS, включающим адаптивный «круиз», переключение дальний/ближний свет и еще несколько систем, сообщает пресс-служба. Цену и дату старта продаж обещают сообщить в ближайшее время.