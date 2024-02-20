Chery Tiggo 4 Pro получил новую крутую комплектацию
Российский офис Chery опубликовал первую информацию о новой версии модели Tiggo 4 Pro – речь идет о топовой комплектации Ultimate в исполнении 18 years edition, приуроченном к 18-летнему присутствию марки в РФ.
Выходом этой комплектации марка завершает очередной этап технологического оснащения всего модельного ряда: теперь каждая продающаяся у нас модель имеет сдвоенные экраны, круговой обзор, Apple CarPlay/Android Auto, пакет ассистентов и помощников ADAS, полный «зимний» пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и атмосферную подсветку.
Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition, комплектация Ultimate
- черно-белый кожаный салон
- сдвоенные экраны (приборы и мультимедиа) по 10,25"
- алюминиевые литые диски 18"
- светодиодная оптика (датчик света, Follow me home)
- зеркала с электроприводом, обогревом и повторителями поворотов
- запуск и прогрев салона с кнопка
- бесключевой доступ
- электрический стояночный тормоз (AutoHold)
- панорамный люк
- задний парктроник
- круговой обзор
- 6 подушек
- полный зимний пакет
- электрорегулировки водительского сиденья (+поясничный упор)
- двухзонный климат-контроль
- датчик дождя
- 6 динамиков
- беспроводная зарядка
- атмосферная подсветка
Автомобиль оснащен системами безопасности: мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочной (ABS) и пакетом ADAS, включающим адаптивный «круиз», переключение дальний/ближний свет и еще несколько систем, сообщает пресс-служба. Цену и дату старта продаж обещают сообщить в ближайшее время.
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