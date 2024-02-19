В РФ подорожал VW Bora, а кроссовер Jetta VS7 подешевел почти на 700 тысяч рублей

Дилеры обновили прайсы на авто, ввезенные в РФ по схеме параллельного импорта

Цены на условно доступные модели на российском рынке, ввозимые дилерами, в том числе по схеме параллельного импорта, изменились. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие прайсы некоторых автосалонов Москвы.

Так, дилеры переписали ценники на автомобили Volkswagen Bora, Peugeot 207i, Jetta VS7 и Soueast DX8S

В частности, теперь стоимость седана Volkswagen Bora стартует от 2,6 млн рублей, хотя еще в декабре прошлого года его можно было купить за 2,4 млн рублей. Речь идет о тех моделях, которые были завезены по параимпорту еще в середине 2023 год. Планов завозить четырехдверку сейчас у дилеров нет.

Подорожал и хэтчбек Peugeot 207i от иранской компании Iran Khodro, хотя и не так существенно. В самом начале, когда модель появилась на рынке РФ (это было в августе прошлого года), ее цена начиналась от 1,49 млн руб. Уже в декабре за автомобиль просили 1,85 млн рублей, а сейчас его цена 1,89 млн рублей.

Семиместный кроссовер из Китая Soueast DX8S, напротив, подешевел. Он дебютировал на российском рынке весной 2023 года по цене 2,69 млн рублей. Осенью цена упала до 2,5 млн рублей, а в декабре дилер скинул еще до 2,45 млн рублей. После очередного изменения прайса теперь за машину просят 2,23 млн рублей. Такое снижение дилер объяснил желанием нарастить продажи на фоне «падения интереса клиентов к автомобилям в начале 2024 года».

Другой дилер снизил цены на кроссовер Jetta VS7, его позиционируют как конкурента Skoda Karoq. Его стали привозить из Китая в начале 2023 года, и тогда его стоимость стартовала от 3,329 млн рублей. К концу года цена снизилась до 2,84 млн рублей, а в текущем январе автомобиль продавали за 2,73 млн рублей. Сейчас его предлагают за 2,6 млн рублей.

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Источник: autonews.ru