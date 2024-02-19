Это видео Land Rover Defender полностью сделано нейросетью

В рекламе больше не будет настоящих машин – вот тому доказательство

Несмотря на то, что нейросети ворвались в нашу жизнь менее года назад, их возможности уже невероятны. На этой неделе была анонсирована нейросеть Sora. Она может преобразовывать текста в видео, да так, что это одновременно впечатляет и пугает.

Чтобы продемонстрировать реалистичность генерируемых видео, OpenAI (разработчик нейросети) выпустила 20-секундный клип, в котором Land Rover Defender едет по грунтовке. В действительности же это не настоящий автомобиль, как и дорога, а также всё, что вы видите в ролике.

И нейросети Sora меньше недели отроду! Ее обучение будет продолжаться, а результат – совершенствоваться, стирая грань между реальностью и сгенерированным искусственным интеллектом контентом.

Чтобы сделать это видео, нейросети было дано вот такое несложное текстовое задание:

The camera follows behind a white vintage SUV with a black roof rack as it speeds up a steep dirt road surrounded by pine trees on a steep mountain slope, dust kicks up from it's tires, the sunlight shines on the SUV as it speeds along the dirt road, casting a warm glow over the scene. The dirt road curves gently into the distance, with no other cars or vehicles in sight. The trees on either side of the road are redwoods, with patches of greenery scattered throughout. The car is seen from the rear following the curve with ease, making it seem as if it is on a rugged drive through the rugged terrain. The dirt road itself is surrounded by steep hills and mountains, with a clear blue sky above with wispy clouds.

Перевести его можно так:

«Камера следует за белым винтажным внедорожником с черным багажником на крыше, когда он мчится по крутой грунтовой дороге, окруженной соснами на крутом горном склоне, из-под его шин поднимается пыль, солнечный свет падает на внедорожник, когда он мчится по грунтовой дороге, заливая всё теплым сиянием. Грунтовая дорога плавно изгибается вдалеке, других машин не видно. Деревья по обе стороны дороги – секвойи, повсюду зеленые насаждения. Сзади видно, как автомобиль легко вписывается в поворот, создавая впечатление, что он едет по пересеченной местности. Сама грунтовая дорога окружена крутыми холмами и горами, а над головой чистое голубое небо с легкими облаками».

И всё – получилось то, что вы видите в клипе.