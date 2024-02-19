#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы автомобили, у которых чаще всего бывает фальшивый пробег
19 февраля
Названы автомобили, у которых чаще всего бывает фальшивый пробег
Криминалист Шелков считает Mazda, Kia и Toyota...
Машин – больше, а аварий – меньше: Ликсутов объяснил, почему Москва становится безопаснее
19 февраля
Машин – больше, а аварий – меньше: Ликсутов объяснил, почему Москва становится безопаснее
Дороги Москвы стали безопаснее, а число...
Новая транспортная реальность: Собянин рассказал, как изменится метро Москвы
19 февраля
Новая транспортная реальность: Собянин рассказал, как изменится метро Москвы
Собянин пообещал построить к 2030 году 3 новых...

Это видео Land Rover Defender полностью сделано нейросетью

В рекламе больше не будет настоящих машин – вот тому доказательство

Несмотря на то, что нейросети ворвались в нашу жизнь менее года назад, их возможности уже невероятны. На этой неделе была анонсирована нейросеть Sora. Она может преобразовывать текста в видео, да так, что это одновременно впечатляет и пугает.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Чтобы продемонстрировать реалистичность генерируемых видео, OpenAI (разработчик нейросети) выпустила 20-секундный клип, в котором Land Rover Defender едет по грунтовке. В действительности же это не настоящий автомобиль, как и дорога, а также всё, что вы видите в ролике.

И нейросети Sora меньше недели отроду! Ее обучение будет продолжаться, а результат – совершенствоваться, стирая грань между реальностью и сгенерированным искусственным интеллектом контентом.

Чтобы сделать это видео, нейросети было дано вот такое несложное текстовое задание:

The camera follows behind a white vintage SUV with a black roof rack as it speeds up a steep dirt road surrounded by pine trees on a steep mountain slope, dust kicks up from it's tires, the sunlight shines on the SUV as it speeds along the dirt road, casting a warm glow over the scene. The dirt road curves gently into the distance, with no other cars or vehicles in sight. The trees on either side of the road are redwoods, with patches of greenery scattered throughout. The car is seen from the rear following the curve with ease, making it seem as if it is on a rugged drive through the rugged terrain. The dirt road itself is surrounded by steep hills and mountains, with a clear blue sky above with wispy clouds.

Хотите Mercedes, но денег только на мопед? Берите Mecides!

Перевести его можно так:

«Камера следует за белым винтажным внедорожником с черным багажником на крыше, когда он мчится по крутой грунтовой дороге, окруженной соснами на крутом горном склоне, из-под его шин поднимается пыль, солнечный свет падает на внедорожник, когда он мчится по грунтовой дороге, заливая всё теплым сиянием. Грунтовая дорога плавно изгибается вдалеке, других машин не видно. Деревья по обе стороны дороги – секвойи, повсюду зеленые насаждения. Сзади видно, как автомобиль легко вписывается в поворот, создавая впечатление, что он едет по пересеченной местности. Сама грунтовая дорога окружена крутыми холмами и горами, а над головой чистое голубое небо с легкими облаками».

И всё – получилось то, что вы видите в клипе.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Youtube
19.02.2024
Фото:Youtube
Поделиться:
Оцените материал:
0