Автоподстава на трассе: объясняем, как избежать новой схемы мошенников
Российские автовладельцы в последнее время перестали оформлять ОСАГО, и мошенники увидели в этом возможность заработать легкие деньги – за ремонт автомобиля они требуют деньги непосредственно с жертвы, а не со страховщиков. О новой схеме автоподстав рассказали в ГИБДД.
Как правило, преступники выбирают для этого участки дорог, где автомобили двигаются на небольшой скорости и с небольшой дистанцией. Когда автомобиль, движущийся позади мошенников, приближается достаточно близко к их машине, дельцы внезапно тормозят при помощи ручника. В этом случае стоп-сигналы не срабатывают, и водитель просто не успевает отреагировать.
В итоге происходит столкновение, жулики предусмотрительно используют для своих мутных схем старые автомобили. После ДТП они тут же требуют возмещения ущерба, настаивая на решении вопроса здесь и сейчас без участия инспекторов ДПС.
В ГИБДД настоятельно рекомендуют не вестись ни на какие уговоры мошенников. Несмотря на отсутствие полиса ОСАГО, нужно обязательно сразу вызвать наряд ДПС. Сумма штрафа не идет ни в какое сравнение с тем, что потребуют злоумышленники, объясняют в ведомстве. Самое главное – сделать фотографии автомобиля мошенников, а еще лучше и самих так называемых пострадавших. После этого вызывать полицию и оформлять аварию по всем правилам. В этом случае мошенники спешат ретироваться с места ДТП, забыв обо всех претензиях по возмещению «ущерба».
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Источник: njcar.ru
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