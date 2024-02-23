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Автоподстава на трассе: объясняем, как избежать новой схемы мошенников

В ГИБДД предупредили о новой схеме автоподстав с машинами без полиса ОСАГО

Российские автовладельцы в последнее время перестали оформлять ОСАГО, и мошенники увидели в этом возможность заработать легкие деньги – за ремонт автомобиля они требуют деньги непосредственно с жертвы, а не со страховщиков. О новой схеме автоподстав рассказали в ГИБДД.

Как правило, преступники выбирают для этого участки дорог, где автомобили двигаются на небольшой скорости и с небольшой дистанцией. Когда автомобиль, движущийся позади мошенников, приближается достаточно близко к их машине, дельцы внезапно тормозят при помощи ручника. В этом случае стоп-сигналы не срабатывают, и водитель просто не успевает отреагировать.

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В итоге происходит столкновение, жулики предусмотрительно используют для своих мутных схем старые автомобили. После ДТП они тут же требуют возмещения ущерба, настаивая на решении вопроса здесь и сейчас без участия инспекторов ДПС.

В ГИБДД настоятельно рекомендуют не вестись ни на какие уговоры мошенников. Несмотря на отсутствие полиса ОСАГО, нужно обязательно сразу вызвать наряд ДПС. Сумма штрафа не идет ни в какое сравнение с тем, что потребуют злоумышленники, объясняют в ведомстве. Самое главное – сделать фотографии автомобиля мошенников, а еще лучше и самих так называемых пострадавших. После этого вызывать полицию и оформлять аварию по всем правилам. В этом случае мошенники спешат ретироваться с места ДТП, забыв обо всех претензиях по возмещению «ущерба».

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
23.02.2024
Фото:Depositphotos
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