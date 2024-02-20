На вторичном рынке РФ упали цены на популярные автомобили — называем модели

Эксперты зафиксировали снижение цен в январе на популярные в РФ автомобили

Сильнее всего цена упала на внедорожник Lada Niva Travel, следует из исследования «Открытие авто» на основе данных компании «Автохаб»

Три четверти популярных в России автомобилей с пробегом стали дешевле в январе 2024 года, а сроки продажи выросли в среднем в 1,5 раза. Такой вывод сделали эксперты «Открытие авто» в ходе своего исследования.

«Случились редкие для первого месяца года события. Три четверти из топ-20 наиболее востребованных машин подешевели. Сильнее других упала цена по универсальному вседорожнику Lada Niva Travel», говорится в исследовании.

Относительно декабря 2023 года отечественный автомобиль подешевел на 7%, а прайс вернулся к значениям 12-месячной давности. Больше остальных в абсолютных цифрах подешевел седан BMW 5-й серии — на 136 тысяч рублей или 2,3%.

Кроссовер Renault Duster предлагался в среднем за 1,83 млн рублей, минус 3% за месяц. Больше чем на 2% подешевели Kia Sportage и Lada Vesta (1,27 млн рублей). Цена Lada Granta в январе составила 922 тысячи рублей (1,4% к декабрю).

Также в топ-10 популярных у россиян моделей, цены на которые снизились, вошли BMW X3 и X5, Toyota LC Prado и Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-класса, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander. При этом эксперты отмечают, что колебания цен этих моделей не превысили 1%.

Руководитель «Открытие авто» Марина Дембицкая подчеркнула, что снижению цен предшествовало падение объемов рынка и увеличение сроков продажи автомобилей по многим моделям с одного месяца до 40-45 дней.

«Февраль, скорее всего, останется месяцем ожидания изменений в ряде сфер. На этом фоне многие россияне предпочтут отложить покупку. На агрегаторах будет отмечаться дефицит объявлений, особенно по машинам, которые сохранили хороший товарный вид, достойное техническое состояние, а их возраст не перешагнул три-пять лет», — объяснила топ-менеджер.

Отмечается, что в январе вторичный рынок показал снижение до 400 тысяч шт. авто — минус 8% относительно января 2023 года.

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Источник: tass.ru