Напился и проткнул колеса всем соседям! (видео)
В Химках полиция задержала подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек
Сотрудники уголовного розыска задержали в Химках 28-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что по непонятной причине изрезал ножом шины у автомобилей, стоящих в его дворе по улице Панфилова. Источник пишет, что всего мужчине удалось изуродовать более 25 колес. Судя по видео, действовал он избирательно.
«Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ, фигурант помещен под подписку о невыезде.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: МВД Медиа
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
20.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0