Напился и проткнул колеса всем соседям! (видео)

В Химках полиция задержала подозреваемого в порче более 25 автомобильных покрышек

Сотрудники уголовного розыска задержали в Химках 28-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что по непонятной причине изрезал ножом шины у автомобилей, стоящих в его дворе по улице Панфилова. Источник пишет, что всего мужчине удалось изуродовать более 25 колес. Судя по видео, действовал он избирательно.

«Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ, фигурант помещен под подписку о невыезде.

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Источник: МВД Медиа